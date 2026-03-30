Palo a los propietarios que tarden en devolver la fianza: esto es lo que te tienen que pagar como inquilino

El propietario tiene el plazo de un mes para devolverte la fianza del alquiler

El precio del alquiler en España sigue estando por las nubes. El coste medio se encuentra en torno a 14,21 euros por metro cuadrado, aunque en ciertas zonas se puede llegar a duplicar.

A esto se suman otras dificultades, como los exigentes requisitos para optar al alquiler o la subida de precios cuando finaliza el contrato, aunque en este momento existe una prórroga para aquellos inquilinos a los que les quedan pocos meses en su actual vivienda.

Otro aspecto que puede generar fricciones es el de la fianza, que suele equivaler a una mensualidad. Cuando abandonas el piso, el propietario debe devolvértela en su totalidad si la vivienda se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, algunos caseros pueden intentar postergarlo, con las evidentes molestias que esto acaba causando.

Si te encuentras en esta situación debes saber que la ley está de tu parte y que al propietario de la vivienda le acabará saliendo caro, aunque para ello tendrás que poner una reclamación.

Esto es lo que pasa si el propietario no te devuelve la fianza en un mes

Una vez hayas entregado las llaves, el casero dispone de un mes para devolverte la fianza. En el caso de que no lo haga a tiempo, tendrá que efectuar la devolución con intereses de demora, tal y como indica el artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El propietario tiene ese mes para comprobar que no hay daños en la vivienda y que has pagado los suministros de agua o luz. Pero antes de que transcurra el plazo es obligatorio que te entregue la fianza o la parte correspondiente si has provocado desperfectos en el inmueble.

La cantidad a sumar por la demora depende del interés general del dinero. Actualmente en España es de alrededor del 3%. Por ejemplo, si la fianza es de 1.000 euros y se retrasa tres meses, tendrá que sumar 7,50 euros a la cuantía original.

En principio la cantidad no debe ser muy elevada, pero dependiendo de la fianza y de los meses de atraso puede merecer la pena una reclamación. Aquí se abren dos opciones:

El propietario te debe menos de 2.000 euros: puedes presentar un procedimiento monitorio sin abogado ni procurador, sólo tienes que rellenar un impreso en el juzgado y entregarlo. También tendrás que aportar el contrato de alquiler y el recibo de la fianza.

puedes presentar un procedimiento monitorio sin abogado ni procurador, sólo tienes que rellenar un impreso en el juzgado y entregarlo. También tendrás que aportar el contrato de alquiler y el recibo de la fianza. El propietario te debe más de 2.000 euros: necesitas abogado y procurador.

Lo habitual es llegar a un acuerdo con el propietario de la vivienda y no judicializar el proceso, pues por este tipo de cantidades no suele merecer la pena.

Por último, recuerda que si el casero no te devuelve el total de la fianza tiene que justificarlo. Es necesario que hayas provocado daños para que pueda utilizarla.