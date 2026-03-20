Un político conservador alemán pide un "cambio de mentalidad" a la población: "Si queremos mantener el bienestar, necesitamos personas que quieran y puedan trabajar hasta los 70"

En Alemania, la edad de jubilación ha ido subiendo de manera progresiva y se espera que alcance los 67 años en 2031, un cambio que refleja los desafíos de una sociedad que envejece y de un sistema de pensiones bajo presión. Para muchos trabajadores, pensar en extender la vida laboral más allá de los 65 o 67 años despierta preguntas sobre salud, motivación y calidad de vida, así como sobre cómo adaptarse a un mercado laboral en constante cambio.

En este contexto, el ministro presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ha hecho un llamamiento a la sociedad en el que pide un “cambio de mentalidad” en Alemania. “Si queremos mantener el bienestar, necesitamos personas que quieran y puedan trabajar hasta los 70”, asegura. Para eso añade que es fundamental que la sociedad reconozca y valore más a quienes decidan prolongar su vida laboral en lugar de glorificar únicamente la jubilación temprana.

En una entrevista con el RedaktionsNetzwerk Deutschland, Günther argumentó que, aunque a nivel individual sea comprensible que alguien opte por retirarse pronto o vender su empresa a los 48 y “disfrutar de la vida”, ese patrón no es sostenible si se quiere preservar el bienestar colectivo en un mundo cada vez más competitivo y hostil. Por ello, insistió en que es necesario replantear la forma en que la sociedad valora el trabajo a edades avanzadas.

Una anciana experimentada en artesanía trabajando con herramientas en un taller de carpintería Getty Images

Escepticismo del sindicato

Según el político, la discusión pública no debe cerrarse con ejemplos que invaliden cualquier reforma, como el del techador que a los 70 ya no puede subir a un tejado, porque esos casos acaban por paralizar el debate. “Todos estamos de acuerdo en eso”, asegura. En su opinión, es fundamental centrarse en soluciones realistas y en políticas que permitan a la mayoría de los trabajadores mantenerse activos de manera saludable y productiva durante más años.

Los sindicatos y organizaciones laborales han mostrado escepticismo y oposición ante propuestas que alargarían la vida laboral efectiva. Desde estos grupos recuerdan que no todos los empleos permiten prolongar la actividad por motivos de salud o de exigencia física, y han amenazado con movilizaciones si el Gobierno impulsa cambios que consideran injustos para los trabajadores de más edad.

En su intervención, Günther vinculó la demanda de mayor disposición a trabajar con la necesidad de reforzar la cohesión social y la resiliencia del país ante retos exteriores. “Mucha gente dice: ‘Ojalá pudiera volver a mi vida anterior’. Pero no será lo mismo que antes. Y tenemos que ser sinceros al respecto”, señaló, reclamando además que la sociedad premie más a quienes mantengan su actividad profesional más allá de la edad tradicional de jubilación.