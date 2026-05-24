Pocos lo saben, pero el origen del símbolo del dólar es español: viene de los reales de plata que circularon en EEUU hasta 1857

Todo apunta a que el dólar y sus símbolos tienen fuertes vínculos con España y sus monedas antiguas.

Pocas personas lo imaginan cuando pagan con tarjeta o miran el precio de Bitcoin en dólares, pero el famoso símbolo "$" tiene probablemente un origen profundamente ligado a España y a su época imperial.

La teoría más aceptada por historiadores y respaldada incluso por la Bureau of Engraving and Printing sostiene que el símbolo del dólar nació directamente de las monedas españolas de plata que circularon masivamente en Norteamérica durante los siglos XVIII y XIX.

En concreto, de los llamados pesos españoles, piastras o piezas de a ocho, también conocidos como reales de plata españoles.

El dólar nació antes que la moneda estadounidense



Cuando los futuros EEUU todavía estaban construyendo su sistema económico tras independizarse del Reino Unido, la moneda más utilizada en gran parte del territorio no era estadounidense. Era española.

Los reales de plata acuñados por la Corona española circulaban de forma habitual por Norteamérica porque eran monedas fiables, con alto contenido en plata y ampliamente aceptadas en el comercio internacional. Sí, como ahora el dólar.

De hecho, siguieron siendo legales en EEUU hasta 1857, mucho después de que naciera oficialmente el dólar estadounidense en 1792. La razón fue simple: durante décadas faltó moneda propia suficiente y el comercio seguía dependiendo enormemente de las piezas españolas.

Símbolo del dólar Getty Images

La teoría más aceptada: la abreviatura "Ps"



La explicación más extendida sobre el origen del símbolo "$" apunta directamente a la abreviatura española "Ps". Esa fórmula se utilizaba para abreviar palabras como "peso", "pesos" o "piastras", términos habituales para referirse a las monedas españolas de plata.

Con el paso del tiempo, según distintos estudios de manuscritos de los siglos XVIII y XIX, la letra S comenzó a escribirse encima de la P de forma progresiva. El resultado acabó evolucionando hasta el símbolo actual del dólar: "$". La propia Oficina de Grabado e Impresión estadounidense considera esta teoría como la más sólida históricamente.

Las Columnas de Hércules y el "Plus Ultra"



Pero existe otra explicación fascinante que también conecta directamente el dólar con España. Muchas monedas españolas acuñadas en la Ceca de México llevaban grabadas las famosas Columnas de Hércules, símbolo tradicional del estrecho de Gibraltar y del límite del mundo conocido en la Antigüedad.

Entre esas columnas aparecía enrollada una banda con el lema "Plus Ultra". Según esta teoría, el símbolo "$" sería una simplificación gráfica de ese diseño: las dos barras verticales representarían las columnas; y la "S" central reproduciría la cinta con el lema imperial.

Esas monedas mexicanas circularon masivamente por América y eran conocidas en el mundo anglosajón como "Pillar Dollars", literalmente "dólares de columnas".

El verdadero origen de la palabra dólar

La historia también desmonta otra idea habitual: el nombre "dólar" tampoco nació en América. La palabra deriva del término alemán "Thaler", una gran moneda de plata que circuló en Europa Central desde finales del siglo XV.

Con el tiempo, el nombre fue transformándose según cada país europeo: Rigsdaler en Dinamarca, Rijkdaaler en Países Bajos, Tallero en Italia y Talar en Polonia.

Cuando las colonias americanas comenzaron a utilizar masivamente las monedas españolas con las Columnas de Hércules, los anglosajones empezaron a llamarlas “Pillar Dollars”.

Y de ahí terminó naciendo oficialmente el nombre de la futura moneda estadounidense.

La moneda global antes del dólar moderno



Durante siglos, los reales de plata españoles fueron prácticamente una moneda internacional. Fabricados originalmente con unos 27 gramos de plata, se usaban desde América hasta Asia y Europa gracias a la enorme red comercial del Imperio español.

Las monedas viajaban en las Flotas de Indias desde América hacia la península y se convertían en referencia mundial del comercio.

Mucho antes de que el dólar dominara la economía internacional, fueron precisamente esas monedas españolas las que funcionaron como una especie de "divisa global".

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Un símbolo español que sigue dominando el mundo



Hoy el símbolo "$" aparece en mercados financieros, criptomonedas, videojuegos, bolsas internacionales y millones de productos en todo el planeta.

Y aunque mucha gente lo asocia exclusivamente con Wall Street o con la hegemonía económica estadounidense, su origen probablemente nació siglos antes en monedas españolas acuñadas entre México, Sevilla y el comercio atlántico.