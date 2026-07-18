Santi, policía canadiense jubilado, lo vende todo y se muda a la Costa Blanca: "Ahora, oficialmente, soy un vagabundo de playa en paro"

"Déjamos Canadá para siempre". En los últimos meses la vida de Santi, de la mano de su esposa, ha dado un giro de 180 grados. Este polícia canadiense jubilado ha vendido todas sus propiedades en norteamerica y se ha venido a vivir a España. Concretamente, a la Costa Blanca alicantina.

"Estamos aquí para nuestra felicidad", cuenta el protagonista en su canal de YouTube, Livin' la Vida Costa, donde cuenta con más de 5.000 suscriptores y comparte su aventura. "Ahora estoy como en paro, y mi mujer tiene que mantenerme", asegura. "Si alguna vez has soñado con mudarte a España, jubilarte en el extranjero o empezar de cero, esperamos que disfrutes acompañándonos en esta aventura", asegura.

"Un bulto de playa desempleado"

"Después de años de planificación y sueños, hemos dejado atrás Canadá", celebran en su primer vídeo en terrtorio español. "Queremos mostraros nuestro día a día en este país".

Santi se autodefine como un "vagabundo de playa desempleado". " Este es nuestro primer día en la playa. Así que vamos a absorber los rayos del sol un par de horas. Yo creo que nos merecemos por el largo viaje", continúan.

"¡Enhorabuena! Llegaste sano y salvo. Esperamos con interés las próximas actualizaciones", comenta uno de los seguidores del matrimonio. "¡Me alegra verlos tan felices y relajados! Que tengan un buen verano, ¡y no se quemen en la playa!", advierte otro. "Qué alegría veros ya en vuestro verdadero hogar! Santi y Angela, sois nuestra inspiración y sois muy amables y simpáticos", celebra otro.

En cifras

Según el portal de la Cámara de Comercio de Alicante, en cifras, en la provincia valenciana conviven más de 450.000 extranjeros durante el año. Esto supone un 7% de la población total de la provincia. En la comunidad, superan el millón.

De este modo, y tal y como recoge Alicante Plaza, la mayoría de la población extranjera procede de Europa, un 57%; en la que destaca principalmente la población británica con con 70.786 residentes.