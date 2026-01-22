¡Rescatado Boro! PACMA confirma que el perro extraviado en el accidente de Adamuz vuelve con su familia 

Hacía falta algo de lo que alegrarse dentro de lo que es la inmensa tragedia que es el accidente de tren de Adamuz ocurrido el domingo, que se ha cobrado la vida de 43 personas y ha dejado múltiples heridos. Este jueves, el partido animalista PACMA ha confirmado que el perro Boro, extraviado en el siniestro, ha sido rescatado por agentes del INFOCA (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía).

"Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia", ha celebrado PACMA en redes sociales, donde ha compartido algunas imágenes de la recuperación del animal.

"Desde PACMA queremos dar las gracias a todos los voluntarios y efectivos que han colaborado en su búsqueda. La tragedia del accidente acaba con un final que aporta algo de luz", han destacado.

En la tarde de este miércoles, agentes medioambientales lograron avistar al animal, pero no se logró rescatarlo y quedó de nuevo en paradero desconocido.

"Finalmente, durante la mañana de este jueves, el dispositivo logró localizar y asegurar al animal en una zona cercana al lugar del accidente, y Boro se ha reunido ya con sus familiares, cerrando así varios días de intensa preocupación y búsqueda", ha relatado PACMA en un comunicado.

"Son familia también"

Boro viajaba en uno de los dos trenes accidentados junto a dos hermanas malagueñas, Ana y Raquel, esta última embarazada y que resultó gravemente herida. Tras el choche, el perro echó a correr y perdió su collar de identificación.

Desde el primer momento Ana hizo un llamamiento para encontrarlo que fue muy compartido en redes sociales: "Por favor, si podéis ayudad a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también".

Ana avisó de que si alguien lo avistaba, que se acercara lentamente porque era muy posible que Boro se asustara, puesto que había sido adoptado siete años antes en una protectora y podía presentar un comportamiento huidizo. Precisamente este miércoles volvió a pedir ayuda a través de las redes.

Así fue el momento del reencuentro, en el que las sonrisas salían solas:

El gran papel de los voluntarios

Este martes, Samuel, domador de perros y uno de los cabecillas del grupo de rescatistas, contó a El HuffPost que decidieron impulsar un grupo de rescate con voluntarios porque veían que "nadie terminaba de arrancar una búsqueda a gran escala".

"Somos gente competente, con experiencia y lo que queremos es hacer las cosas bien, de la forma más eficiente posible y evidentemente sin interferir en ningún momento a los equipos de emergencia", defendió.