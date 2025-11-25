Imágenes satelitales muestran el nuevo plan nuclear de Putin ideado para uno de sus países aliados

Rusia cuenta con una alta influencia en África. Una buena demostración de ello es que, tal y como han confirmado imágenes satelitales, el país presidido por Vladímir Putin ha financiado una central nuclear en Egipto cuyas obras están avanzando.

La instalación, que contará con cuatro reactores, será la primera central nuclear que albergue Egipto. La misma estará ubicada en los alrededores de la ciudad de El Dabaa, a unos 320 kilómetros al noroeste de El Cairo.

Recientemente se ha celebrado la ceremonia de instalación de la vasija de presión del primero de los cuatro reactores, un hito que el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ha definido como "un paso fundamental que impulsa aún más la finalización del proyecto de la central nuclear de El Dabaa".

Durante su intervención, el mandatario egipcio aprovechó para agradecer a Rusia su apoyo económico. En concreto, el-Sisi destacó que Egipto y Rusia son dos países que están unidos por fuertes lazos estratégicos "independientemente de los retos regionales o internacionales".

"Esta colosal obra nacional tiene una profunda importancia estratégica para Egipto y transmite un mensaje vibrante: que avanzamos con pasos firmes y decididos hacia un futuro más avanzado y sostenible", añadió el presidente egipcio.

Tal y como recoge Newsweek, Egipto y Rusia firmaron el acuerdo para la construcción de esa primera central nuclear del país en 2015. Además, también se acordó que Rusia sería quien suministraría el combustible nuclear de la central.

Rosatom (la corporación estatal rusa de energía atómica) está construyendo tanto los cuatro reactores de la central nuclear como una instalación de almacenamiento con contenedores para el combustible nuclear gastado.

La construcción de la central nuclear de El Dabaa dio comienzo en el año 2022 y se estima que estará terminada en la próxima década. Según el Servicio de Información del Estado egipcio, la central nuclear tendrá un coste de casi 20.000 millones de dólares (unos 17.260 millones de euros, al cambio actual) y Rusia concederá un préstamo a través del que se sufragará gran parte de los gastos de construcción.