Se creía que este cangrejo limpiaba la naturaleza: en realidad transforma el plástico en una amenaza invisible

Muchos se están fijando en esta especie por su "veneno imposible". Según publica la revista especializada Science Post, en Colombia, los pequeños cangrejos violinistas tienen una habilidad excepcional para ingerir y fragmentar cantidades impresionantes de microplásticos.

Aunque este vínculo ya se había estudiado previamente, una nueva investigación arroja luz sobre si estos cangrejos intentaban evitar la presencia de plástico en su entorno natural o si se estaban adaptando a él.

La especie en cuestión, según la información consultada por el medio de comunicación, es la Minuca Vocator, una especie de cangrejo que vive en los manglares y llanuras de Centroamérica y Sudamérica. Como otros ejemplares de su tipo, tiene la particularidad de tener un macho con una pinza agrandada usado en enfrentamientos con otros individuos durante los periodos de cría.

El estudio que arroja novedades sobre este animal fue publicado el pasado mes de diciembre por la revista Global Change Biology. En él, investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Antioquia (Colombia) centraron su atención en la capacidad de estos cangrejos violinistas para ingerir y degradar microplásticos presentes en los sedimentos.

Tal y como reza la publicación, los niveles de plástico son altos en las zonas afectadas por la expansión urbana y agrícola, "donde el famoso cangrejo es capaz de degradar este tipo de partícula en tan solo unos días".

Capacidad para ingerir y degradar microplásticos

En el pasado, los científicos ya habían demostrado que la especie era capaz de ingerir y degradar microplásticos. Pero este nuevo estudio, consultado por el medio de comunicación, tenía el objetivo de averiguar si esta capacidad se debía o no a una adaptación del cangrejo a su entorno.

El experimento de los investigadores colombianos consistió en rociar partículas que contenían microplásticos en algunas zonas donde abunda el animal. Los autores del estudio repitieron el proceso durante 66 días, antes de tomar muestras de 95 cangrejos y del suelo.

Los resultados concluyen que los cangrejos habían acumulado concentraciones de microplásticos. Sus intestinos posteriores concentró la mayoría de los microplásticos.

Asimismo, los investigadores observaron una fragmentación de las partículas (en nanoplásticos), lo que sugiere que el "molino gástrico" del animal podría favorecer el proceso, con posible apoyo de bacterias degradadoras del plástico.

No obstante, ellos mismos aseguran que se necesitan nuevas investigaciones para descubrir si esta concentración de plástico podría afectar a su salud, pero también a la de sus depredadores. Pero gracias a su trabajo, se refuerza "la fragmentación biótica como una posible vía para la degradación de los plásticos, especialmente en lo que respecta a los océanos".