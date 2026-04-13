Stéphane, ateo de 52 años, acoge refugiados en su casa: "Lo hago por mí. Porque duermo mejor sabiendo que aporto mi pequeño granito de arena"
Comparte con estas personas mucho más que un simple techo.
En Francia, miles de personas refugiadas intentan reconstruir su vida en un entorno que, aunque ofrece protección, no siempre facilita echar raíces. Su realidad está marcada por la búsqueda de estabilidad, trabajo y un lugar al que poder llamar hogar. Integrarse no es solo una cuestión administrativa, sino un proceso profundamente humano, lleno de obstáculos invisibles y pequeñas victorias cotidianas.
En ese vacío entre la urgencia y la ausencia de soluciones estables han surgido redes de acogida ciudadana que intentan cubrir lo que el sistema no alcanza. Iniciativas como ‘J’accueille’, impulsada por la organización SINGA, conectan a personas refugiadas sin vivienda con familias o particulares dispuestos a abrirles su hogar durante un tiempo limitado. A su lado, ‘Utopia 56’ organiza acogidas de emergencia, ofreciendo techo para una o varias noches a familias, mujeres solas o menores en riesgo de dormir en la calle.
Stéphane, de 52 años, es precisamente uno de los ciudadanos que hacen posible ese engranaje de solidaridad cotidiana. Ha abierto su hogar para acoger a personas refugiadas durante periodos limitados, compartiendo con ellas mucho más que un techo. En ese camino ha coincidido con Brigitte, una refugiada congoleña de 54 años, con quien comparte la misma convicción de que la acogida no es solo una ayuda puntual, sino una forma concreta de responder a una necesidad urgente que el sistema todavía no logra cubrir.
Solidaridad y responsabilidad social
En su caso, la decisión de acoger nace de una implicación continuada que ha ido moldeando su día a día desde que empezó a colaborar con estas redes. La convivencia con personas refugiadas le ha llevado a replantearse su propia idea de solidaridad y de responsabilidad social en un contexto de crisis habitacional. “Lo hago por mí. Porque duermo mejor sabiendo que aporto mi pequeño granito de arena”, explica Stéphane en declaraciones recogidas por Le Monde.
Lo que empezó como algo casi improvisado terminó convirtiéndose en una convivencia con reglas sencillas: respeto, autonomía y una presencia humana constante. Brigitte tiene llave, visita a sus amistades, asiste a misa los domingos y busca reconstruirse mientras afina su proyecto profesional. En la cocina, cada uno ocupa su espacio y, en la mesa, las diferencias de origen y de fe se diluyen entre platos compartidos y conversaciones cotidianas.
La historia de Stéphane encaja con una realidad más amplia. En Francia, el alojamiento solidario ha dejado de ser una rareza para convertirse en una respuesta organizada frente a un problema estructural. Las asociaciones seleccionan, acompañan y actúan para reducir riesgos y sostener la convivencia, porque lo que para una familia es una habitación libre, para otra puede ser la diferencia entre dormir bajo techo o en la calle.