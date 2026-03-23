Un agricultor inglés de 65 años estalla contra Ozempic: "Nunca había vivido una temporada así. Tengo 600 toneladas de patatas valoradas en 138.000 euros que se van a pudrir porque la gente come menos"

Un agricultor británico asegura que la irrupción de medicamentos adelgazantes y bloqueadores del apetito como Ozempic está arruinando su negocio de patatas.

Un agricultor británico ha puesto nombre a un problema que, según él, ya se nota en el campo y en otros sectores como los negocios de fritos: las inyecciones para adelgazar. Andy Goodacre, productor de patata en Lincolnshire (Reino Unido), asegura que tiene almacenadas unas 600 toneladas de patatas, valoradas en más de 120.000 libras (unos 138.000 euros al cambio aproximado), que no logra vender tras quedarse sin pedidos de un comprador clave. Su tesis es que cada vez más gente usa fármacos como Ozempic o Mounjaro, tiene menos apetito y compra menos raciones de patatas fritas.

La historia, publicada en el diario británico The Telegraph, ha corrido en Reino Unido como la pólvora. Mezcla varios elementos de lo más curiosos y en boga, aunque no prueban por sí solos la causa que denuncia el agricultor.

Por un lado, los prospectos oficiales de semaglutida y tirzepatida —principios activos de Ozempic/Wegovy y Mounjaro— recogen que estos medicamentos reducen el apetito y la ingesta energética; por otro, el sector del fish and chips lleva tiempo alertando del efecto del coste de la vida sobre el tamaño de las raciones y el consumo. Lo que no está demostrado es que el excedente de Goodacre se explique solo por los llamados fat jabs.

El agricultor señala a Ozempic, pero también a la caída de la demanda



Goodacre, de 65 años, sostiene en declaraciones al medio británico que jamás había vivido una campaña así tras décadas cultivando para firmas como McCain y Seabrooks. Según su relato, este año no firmó contrato y después no llegaron los pedidos. A eso suma un "arrastre" de la temporada anterior, la moda de comer más sano y el auge de las inyecciones para perder peso, que a su juicio están reduciendo las ventas en tiendas de patatas fritas y, por extensión, la salida comercial de su producto. Sin embargo, hay casos donde ocurre lo contrario: usuarios de Ozempic y similares que consumen más chocolate, por ejemplo.

El propio agricultor admite que hay "muchos factores" detrás del problema. Su denuncia es llamativa, pero no equivale a una prueba económica cerrada. De hecho, el sector británico de fish and chips viene explicando desde hace meses porque el encarecimiento de la energía, el pescado, los aceites y la materia prima ha obligado a muchos negocios a ajustar porciones o subir precios. En junio de 2024, una encuesta del sector situó el precio medio de una ración regular en 10,88 libras en Reino Unido.

Lo que sí dicen los datos sobre los medicamentos

En la parte farmacológica, estos tratamientos están diseñados precisamente para ayudar a perder peso, entre otras cosas porque quitan hambre. La ficha europea de Ozempic indica que la semaglutida reduce el peso corporal al disminuir la ingesta energética y el apetito.

La de Wegovy añade que en un ensayo de fase 1 la ingesta energética en una comida fue un 35% inferior frente a placebo tras 20 semanas. Y la de Mounjaro recoge entre sus efectos frecuentes una disminución del apetito, según la European Medicines Agency.

Además, su uso se ha extendido con rapidez. Un estudio de UCL estimó en enero de 2026 que 1,6 millones de adultos en Inglaterra, Gales y Escocia utilizaron medicamentos para adelgazar entre comienzos de 2024 y comienzos de 2025, y otros 3,3 millones se mostraban interesados en hacerlo durante el año siguiente. En paralelo, el NHS recuerda que la tirzepatida solo debe prescribirse en determinados servicios especializados para el control del peso.

El problema de fondo va más allá de una sola explicación



Andrew Crook, presidente de la National Federation of Fish Friers, respalda parcialmente la idea de que la gente pide menos comida de una sentada, pero también subraya el impacto del bolsillo, según publicó The Sun. Esa combinación encaja mejor con el cuadro general: menos poder adquisitivo, raciones más medidas y una parte creciente de consumidores usando fármacos que reducen el apetito.

Mientras tanto, Goodacre asegura que sus mejores variedades llevan almacenadas desde octubre y que apenas tiene margen antes de que se estropeen. Ha llegado a decir que preferiría donarlas a un banco de alimentos antes que destinarlas al ganado. Su queja, en todo caso, ya ha abierto un debate incómodo en Reino Unido: si cambia la forma de comer, también cambia toda la cadena, desde la freiduría hasta el agricultor.