Un biólogo español, ante uno de los megabarcos más grandes del mundo de pesca de arrastre: “Esto no es sostenible, es un colapso ecológico acelerado”

Uno de los mayores "rastreros" del planeta, una fábrica flotante de destrucción". Así define el biólogo español Charlie Sarriá, en una publicación en su canal de Instagram (@charliesarria), lo que hace uno de los megabarcos más grandes del mundo de pesca de arrastre.

Como biólogo Marino, Sarriá dice que ha visto lo que ocurre bajo el agua "y esto no es pesca sostenible, es colapso ecológico acelerado", asegura. Este experto cuenta que "los 'megarrastreros' utilizan redes gigantes que pueden superar el tamaño de campos de fútbol y arrasan todo a su paso, peces, tiburones, delfines e incluso especies protegidas, y cometen infracciones donde las multas son una auténtica broma", afirma.

La pesca de arrastre es una técnica industrial que consiste en remolcar una red cónica lastrada, ya sea por el fondo marino o a media agua, mediante uno o dos barcos (parejas). Se utiliza, en teoría, para capturar peces, crustáceos y moluscos, siendo muy eficiente pero también controvertida por su impacto ambiental.

Los grandes barcos de pesca de arrastre "destruyen hábitats clave como auténticas praderas marinas o arrecifes, es decir, ecosistemas que tardan décadas o siglos en recuperarse", alerta el biólogo marino. Así que "estamos perdiendo biodiversidad a una velocidad que el océano puede regenerar, por eso queremos que el megaarrastre se prohíba en la Unión Europea", sentencia. "Y todos podemos ayudar", asegura. ¿Cómo?

"Podemos enviar una carta al Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, redactada por los expertos, de manera que reciba miles y miles de correos electrónicos hasta que nos haga caso de una vez por todas", propone Sarriá. Así que, pide ayuda en su canal "para que la gente se anime a mandar emails y esta denuncia llegue a muchas personas para que al fin se acabe en la UE estaba masiva destrucción de los océanos". Y añade una coletilla: "Que te recuerdo que es con tus impuestos".

Este biólogo afirma que con este mensaje se une "a la campaña #stopthedirtydozen @stopthedirtydozen para detener de una vez por todas la devastadora pesca por parte de estos megabarcos". "Actúan con total impunidad con multas irrisorias y financiados por nuestros impuestos", reitera.

Sarriá pide así que todo el mundo entre en el enlace de esta campaña y envíe la carta ya redactada al comisario de la UE Kadis para que no pueda evitar actuar. Costas Kadis es un biólogo y político chipriota que se desempeña como Comisario Europeo de Pesca y Océanos desde diciembre de 2024. Además, Kadis defiende un enfoque sostenible y rentable para el sector pesquero.