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Un biólogo español, ante uno de los megabarcos más grandes del mundo de pesca de arrastre: “Esto no es sostenible, es un colapso ecológico acelerado”
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Un biólogo español, ante uno de los megabarcos más grandes del mundo de pesca de arrastre: “Esto no es sostenible, es un colapso ecológico acelerado”

Este experto alerta de que se está perdiendo biodiversidad a una velocidad que el océano no puede regenerar y pide apoyo a la campaña en contra de esta actividad.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Pesca de arrastre
Pesca de arrastreArterra / Universal Images Group vía Getty Images

Uno de los mayores "rastreros" del planeta, una fábrica flotante de destrucción". Así define el biólogo español Charlie Sarriá, en una publicación en su canal de Instagram (@charliesarria), lo que hace uno de los megabarcos más grandes del mundo de pesca de arrastre. 

Como biólogo Marino, Sarriá dice que ha visto lo que ocurre bajo el agua "y esto no es pesca sostenible, es colapso ecológico acelerado", asegura. Este experto cuenta que "los 'megarrastreros' utilizan redes gigantes que pueden superar el tamaño de campos de fútbol y arrasan todo a su paso, peces, tiburones, delfines e incluso especies protegidas, y cometen infracciones donde las multas son una auténtica broma", afirma. 

La pesca de arrastre es una técnica industrial que consiste en remolcar una red cónica lastrada, ya sea por el fondo marino o a media agua, mediante uno o dos barcos (parejas). Se utiliza, en teoría, para capturar peces, crustáceos y moluscos, siendo muy eficiente pero también controvertida por su impacto ambiental.

Los grandes barcos de pesca de arrastre "destruyen hábitats clave como auténticas praderas marinas o arrecifes, es decir, ecosistemas que tardan décadas o siglos en recuperarse", alerta el biólogo marino. Así que "estamos perdiendo biodiversidad a una velocidad que el océano puede regenerar, por eso queremos que el megaarrastre se prohíba en la Unión Europea", sentencia. "Y todos podemos ayudar", asegura. ¿Cómo? 

"Podemos enviar una carta al Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, redactada por los expertos, de manera que reciba miles y miles de correos electrónicos hasta que nos haga caso de una vez por todas", propone Sarriá. Así que, pide ayuda en su canal "para que la gente se anime a mandar emails y esta denuncia llegue a muchas personas para que al fin se acabe en la UE estaba masiva destrucción de los océanos". Y añade una coletilla: "Que te recuerdo que es con tus impuestos". 

Este biólogo afirma que con este mensaje se une "a la campaña #stopthedirtydozen @stopthedirtydozen para detener de una vez por todas la devastadora pesca por parte de estos megabarcos". "Actúan con total impunidad con multas irrisorias y financiados por nuestros impuestos", reitera.

Sarriá pide así que todo el mundo entre en el enlace de esta campaña y envíe la carta ya redactada al comisario de la UE Kadis para que no pueda evitar actuar. Costas Kadis es un biólogo y político chipriota que se desempeña como Comisario Europeo de Pesca y Océanos desde diciembre de 2024. Además, Kadis defiende un enfoque sostenible y rentable para el sector pesquero.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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