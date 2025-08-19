Un piloto revela un detalle clave detrás de esa amarga sensación que tenemos durante el despegue

Cuando se toma un vuelo y el avión despega, es habitual experimentar una amarga sensación de hundimiento que pone nerviosos especialmente a los pasajeros poco acostumbrados a volar.

Ahora, el comandante de vuelo Steve, quien en estos momentos pilota vuelos de American Airlines y ha trabajado para múltiples aerolíneas a lo largo de su trayectoria, ha explicado por qué se tiene esa sensación.

En una sesión de preguntas y respuestas en la red social TikTok, Steve ha contado que ese hundimiento se produce "porque tengo lo que se llama el procedimiento de reducción del ruido".

"Algunas zonas densamente pobladas donde viven personas adineradas pueden protestar y, cuando ves el despegue en un ángulo pronunciado y luego, una vez que pasas por encima de sus casas, quieren que reduzcas la potencia", ha precisado.

"Cuando llego a ese punto del ascenso en el que empiezo a retraer los flaps, la potencia pasa de la potencia de despegue a la potencia de ascenso. Se trata de una configuración de potencia reducida, por lo que primero se oye, luego se nota un poco en el asiento y, al mismo tiempo, la nariz comienza a levantarse mientras intento retraer los flaps, por lo que el avión se balancea un poco, lo cual es una sensación incómoda", ha explicado el comandante de vuelo.