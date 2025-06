Un español enseña lo que le den de comida a los soldados americanos en combate y pocos se sorprenderán con el plato estrella

Un español conocido en TikTok como @aruncinante ha compartido en la red social un video en el que muestra cómo son las raciones militares de Estados Unidos, donde el menú incluye, entre otras cosas, una pizza o un café. "Hoy vamos a probar una ración militar que nunca habíamos visto. ¿Y cuál es? Las nuevas raciones militares de Estados Unidos. ¿Y por qué decimos que estas son las nuevas raciones militares? Pues porque vienen en un formato mucho más pequeños. Y además en este menú lleva pizza", comienza en su video el tiktoker.

Algunos de los productos de primera necesidad con las que cuenta este pack son barritas energéticas, frutos secos, toallitas de aseo, azúcar o leche en polvo. También cuenta con chicles y café. "Antes que nada quiero darles las gracias a Emma. Una seguidora que me ha mandado esta ración militar desde Alemania. Bueno y sin más preámbulo, vamos a ver qué es lo que trae. Ahí está. Bueno, pues puedo ver que lo primero que trae es el trozo de pizza. La bolsa para calentarla, el medidor de agua para el café, el cartón protector, una barrita energética de coco y almendra. Anacardos con jalapeños, una compota de fruta, una debida de proteínas de chocolate tremendo y la cuchara", añade el hombre.

"Sobrecito de pimienta roja, vamos a ver si no nos defraudan. La toallita, las servilletas, las toallitas húmedas, azúcar, sal, la leche en polvo, el café. Mira, edulcorante y como no los chicles. Antes que nada vamos a coger el hornillo de confianza y vamos a calentar el agua para el café. Así que vamos a coger la taza, le ponemos el agua, ponemos la patilla, el combustible y le metemos fuego. Ponemos la taza y la dejamos a calentar por aquí. Y mientras se calienta, vamos a probar la bebida de chocolate. Le ponemos el agua hasta la línea. [...] Lo agitamos y lo dejamos reposar mientras calentamos la pizza. Pues como siempre, giramos también de agua hasta la línea. Ahí, perfecto", señala.

Respecto a la pizza, aunque no cuenta con muy buen aspecto, sí que llama la atención del español, que destaca que a pesar de eso se puede comer perfectamente. "Oh, pintaza, ¿no? Joder como huele. Si lugar a duda, las mejores barritas energéticas que me he comido. Ahora sí que vamos por la pizza. Bueno, espero no quemarme. Oh, aquí la tenemos. Espero que el trozo de pizza me haya merecido la pena. [...] Para ser una pizza en conserva, se puede comer, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Se necesitan pujar con agua", reconoce.

Finalmente, el menú militar se completa con postre y café. "Vamos por el postre y por el café. Después tenemos esta compota de fruta. Está buena y es la misma que tenía las otras raciones. Y ahora ya vamos por el café. Le agregamos el café en polvo, la leche y el azúcar. Vamos a moverlo muy bien Bueno, a ver qué tal el café. Pues un café normal, eso sí, al menos está caliente. Bueno, pues ya lo único que nos queda es el chicle. Y en este caso, de canela. Así que con esto hay un bizcocho", concluye.