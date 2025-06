Lo que las armas tapan: todas las claves de la guerra económica entre Rusia y Ucrania

Mientras el Ejército ruso continúa librando una brutal guerra de desgaste en Ucrania, las dos naciones también están enfrascadas en una competición económica que podría desempeñar un papel clave a la hora de determinar el resultado de la mayor invasión de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una pelea que lo que ocurre en el campo de batalla tapa, pero igualmente determinante.

Anders Åslund autor de Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (El capitalismo de compinches en Rusia: el camino desde la economía de mercado a la cleptocracia), ha escrito un análisis para el tanque de pensamiento norteamericano Atlantic Council en el que repara en este poco estudiado choque.

Un hecho poco conocido es que la economía ucraniana se encuentra en una situación relativamente favorable en el contexto de la guerra actual, explica, por ejemplo. "La ofensiva rusa de 2022 redujo el PIB de Ucrania en un 29 %, pero en 2023 se recuperó un impresionante 5,5 %. El año pasado, el PIB ucraniano aumentó un 3 % adicional, aunque es probable que el crecimiento se desacelere al 1,5 % este año", resume.

Cualquier visitante a Ucrania "puede retirar efectivo de un cajero automático o pagar en tiendas con una tarjeta de crédito internacional". Los países envueltos en grandes guerras "suelen experimentar controles de precios, escasez de bienes y racionamiento, pero Ucrania no tiene nada de esto", pero eso aquí no ocurre, "las tiendas están repletas y los restaurantes abarrotados. Todo funciona como siempre".

¿Cómo ha sido esto posible? "La principal respuesta es que las instituciones estatales de Ucrania son mucho más sólidas de lo previsto. Esto es especialmente cierto en el caso del Ministerio de Finanzas, el Banco Nacional de Ucrania y el servicio fiscal estatal. Después de 2022, los ingresos estatales de Ucrania han aumentado considerablemente", expone el especialista.

Paralelamente, Ucrania, en tiempos de guerra, "ha seguido avanzando en la lucha contra la corrupción". Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2014, Ucrania ocupaba el puesto 142 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional. En la edición más reciente , Ucrania ascendió al puesto 105. Es algo muy necesario, indispensable, para entrar en el grupo de iguales de Occidente.

"El creciente patriotismo ucraniano ha impulsado este progreso en la lucha contra la corrupción. Las exigencias de adhesión a la UE y las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido igualmente importantes. Ucrania ha superado ocho revisiones trimestrales de su programa cuatrienal con el FMI. Lo ha hecho puntualmente y con gran éxito. Lo mismo ha ocurrido con cada evaluación de la UE", indica Åslund.

De cara al futuro, tres "factores críticos" son necesarios para el progreso económico futuro de Ucrania en tiempos de guerra. En primer lugar, "Ucrania necesita alrededor de 42.000 millones de dólares anuales en financiación presupuestaria externa, o algo más del 20 % del PIB anual, para financiar su déficit presupuestario". El país no recibió suficiente financiación en 2022 porque los socios de la UE no cumplieron con las sumas prometidas. Esto elevó la tasa de inflación de Ucrania al 27 % a finales de 2022. El presupuesto ucraniano se financió por completo en 2023 y 2024, lo que redujo la inflación al 5 %. El presupuesto se financiará por completo este año.

El segundo factor es el "comercio marítimo a través de los puertos ucranianos del mar Negro". El transporte marítimo desde Odesa y los puertos ucranianos vecinos hacia los mercados globales ha estado prácticamente libre de obstáculos desde septiembre de 2023, después de que Ucrania se deshiciera de gran parte de la Flota rusa del mar Negro. "La gran mayoría de las exportaciones ucranianas son productos básicos como productos agrícolas, acero y mineral de hierro, que solo son rentables con un transporte marítimo barato, por lo que mantener abiertas las rutas marítimas es vital", ahonda el autor.

El tercer factor crucial para las perspectivas económicas de Ucrania en tiempos de guerra es "un suministro estable de electricidad". Los bombardeos rusos contra la infraestructura energética civil ucraniana interrumpieron significativamente el suministro eléctrico en 2024, lo que fue una de las principales razones del deterioro del rendimiento económico del país.

La situación económica de Ucrania "parece que empeorará este año", afirma la tribuna. En los primeros cuatro meses de 2025, el crecimiento económico fue de "tan sólo" el 1,1 %, mientras que la inflación había ascendido al 15,9 % en mayo. "La principal causa del aumento de la inflación es la escasez de mano de obra. Es previsible que el banco nacional tenga que subir su tipo de interés actual del 15,5 %, lo que frenará aún más el crecimiento. Tras tres años de guerra, la economía ucraniana muestra cada vez más signos de agotamiento. El país ha entrado en estanflación, algo previsible", indica.

Vayamos al otro lado. La situación económica actual de Rusia es "sorprendentemente similar a la de Ucrania", aunque prácticamente todo el comercio entre ambos países ha cesado. Tras dos años de crecimiento económico cercano al 4 % en 2023 y 2024, Rusia prevé un crecimiento de tan solo el 1,5 % este año, mientras que la inflación oficial es del 10 %. Desde octubre de 2024, el Banco Central de Rusia ha mantenido un tipo de interés del 21 %, a pesar de denunciar la estanflación.

"Tanto la economía rusa como la ucraniana se ven afectadas por su excesiva concentración en el sector militar. Incluyendo el apoyo occidental, el gasto militar de Ucrania asciende a unos 100.000 millones de dólares anuales, lo que representa nada menos que el 50% de su PIB, de los cuales el 30% proviene del presupuesto ucraniano para 2024. Mientras tanto, se prevé que el gasto militar de Rusia para 2025 sea de 170.000 millones de dólares, o el 8% de su PIB. A diferencia de los ucranianos, los rusos se quejan de la magnitud del gasto militar". "Esto tiene sentido", dice el especialista. "Los ucranianos libran una guerra existencial, mientras que la guerra de Rusia solo es existencial para Putin", explica.

"Rusia no tiene una ventaja abrumadora sobre Ucrania en términos de gasto militar o suministros"

Contrariamente a la percepción común, "Rusia no tiene una ventaja abrumadora sobre Ucrania en términos de gasto militar o suministros". Gasta "significativamente más que Ucrania, pero gran parte de este gasto es en realidad robado por políticos, generales y allegados de Putin". Además, las sanciones occidentales limitan la capacidad de innovación del ejército ruso. En cambio, "Ucrania se beneficia de la innovación porque su economía es mucho más libre, con cientos de startups prosperando en áreas como la producción de drones".

Rusia se encuentra actualmente en una "crisis fiscal", como la llama. Su gasto federal en 2024 ascendió al 20 % del PIB y es probable que se mantenga en ese nivel en 2025, del cual el 41 % se destina a gastos militares y de seguridad. Sin embargo, el Kremlin ha financiado su déficit presupuestario, de aproximadamente el 2 % del PIB, con su fondo nacional de bienestar, que se espera que se agote a finales de este año. Como resultado, Rusia "probablemente se verá obligada a reducir su gasto público en una décima parte", augura.

"Los bajos precios del petróleo podrían agravar considerablemente los crecientes problemas económicos de Rusia y obligar a una mayor reducción del gasto público. Sin embargo, el ataque de Israel a Irán podría ayudar a Putin a mantenerse a flote al impulsar el precio del petróleo", detalla.

En términos económicos, "esta es actualmente una guerra de desgaste equilibrada". Los socios occidentales de Ucrania "tienen el potencial de cambiar la situación contra Rusia si así lo desean". Ucrania ha desarrollado con éxito una importante e innovadora industria armamentística, pero "lo que falta no son armas, sino fondos". "Occidente necesita duplicar el presupuesto militar de Ucrania, pasando de los 100.000 millones de dólares anuales actuales a 200.000 millones", según sus números.

Pueden lograrlo sin usar sus propios fondos "si aceptan incautar aproximadamente 200.000 millones de dólares en activos rusos congelados, actualmente depositados en el Euroclear Bank de Bélgica". Esto podría permitir a Ucrania "superar en gasto a Rusia y alcanzar la victoria mediante una combinación de mayor potencia de fuego, mayor tecnología y una moral superior", concluye.