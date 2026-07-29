Trump habla de una reunión "muy buena" con Netanyahu en plena escalada militar con Irán

Imagen de Trump y Netanyahu el mismo día de la reunión

Donald Trump ha calificado de "muy buena" la reunión que mantuvo este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y varios representantes del Congreso estadounidense, en un momento especialmente delicado por la creciente tensión con Irán.

Aunque el mandatario no ofreció detalles sobre el contenido del encuentro, sí aseguró que durante la conversación se trataron "muchos asuntos importantes", según escribió en su red social Truth Social, donde también compartió varias fotografías de la reunión.

Un encuentro tras admitir "pequeñas diferencias"

La reunión llega apenas unas horas después de que Trump reconociera públicamente que existen "pequeñas diferencias" con Netanyahu, aunque restó importancia a esas discrepancias y afirmó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones.

El encuentro se produce, además, en un momento de máxima actividad diplomática y militar en Oriente Medio, con Estados Unidos e Israel coordinando su estrategia frente a Irán.

Coincidencia en el funeral de Lindsey Graham

La visita de Netanyahu a Estados Unidos incluyó también su asistencia al funeral del congresista republicano Lindsey Graham, donde coincidió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Graham fue uno de los dirigentes republicanos que más presionó a Trump para lanzar una ofensiva militar de gran envergadura contra Irán y se había mostrado escéptico respecto a los intentos de la Casa Blanca por alcanzar un acuerdo con Teherán, al considerar que podría fortalecer a la República Islámica.

Durante ese acto, diversos medios estadounidenses captaron al primer ministro israelí conversando con varios altos cargos de la Administración Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La tensión con Irán sigue aumentando

La reunión entre Trump y Netanyahu coincide con una nueva escalada sobre el terreno.

Este mismo martes, Estados Unidos anunció que había interceptado con éxito un ataque sorpresa con misiles balísticos lanzado desde Irán contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, sin que se registraran víctimas.

Poco después, Washington informó de que, junto con Arabia Saudí, había reanudado ataques contra objetivos iraníes situados en territorio iraquí, en un nuevo episodio del conflicto que mantiene enfrentados a ambos países.

Aunque Trump no explicó si estos acontecimientos formaron parte de las conversaciones con Netanyahu, el encuentro se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las operaciones militares y por las dudas sobre el futuro de cualquier intento de negociación con Teherán.