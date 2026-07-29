Tres muertos y  más de 200 heridos tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Japón

Imagen de algunos de los destrozos que ha provocado el terremoto

El balance del potente terremoto de magnitud 7,1 que sacudió este martes el sur de Japón continúa empeorando. Las autoridades han elevado este miércoles a tres los fallecidos y a más de 200 los heridos, mientras prosiguen las labores de búsqueda de una decena de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros de un centro comercial que se derrumbó tras el seísmo.

El temblor, que se registró a las 16.27 hora local, con epicentro en la prefectura de Kumamoto, alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad del movimiento en la superficie y su capacidad destructiva.

Dos jóvenes murieron en el derrumbe de un centro comercial

Las dos últimas víctimas mortales son dos mujeres de unos veinte años que fallecieron tras la explosión y posterior colapso de un centro comercial de la localidad de Kashima, según han informado las autoridades locales y la cadena pública NHK.

Los investigadores creen que el derrumbe pudo deberse a una fuga de gas provocada por el terremoto. El accidente ocurrió poco después de que alrededor de 200 personas consiguieran evacuar el edificio, aunque al menos una decena no logró salir y continúa desaparecida.

Durante la madrugada, los equipos de rescate consiguieron sacar con vida a ocho personas atrapadas bajo los escombros, mientras que otras cinco resultaron heridas.

La tercera víctima mortal corresponde a una persona cuyo cuerpo fue localizado este martes entre los restos de una vivienda derrumbada en la ciudad de Yatsushiro.

Hospitales saturados

La cifra de heridos no ha dejado de aumentar con el paso de las horas y ya supera las 200 personas, varias de ellas en estado grave. Solo el hospital Saiseikai Kumamoto informó durante la noche de que estaba atendiendo a 84 pacientes relacionados con el terremoto, uno de ellos inconsciente.

"Las personas con lesiones, como fracturas causadas por la caída de muebles durante el terremoto, están llegando una tras otra. Contamos con 400 camas de hospital, pero ya nos estamos quedando sin espacio", explicó a NHK el responsable de comunicación del centro, Yoshitaka Matsuoka.

Daños importantes en infraestructuras

Además de las víctimas, el terremoto ha causado importantes daños materiales en la isla de Kyushu. Las autoridades han informado de graves deformaciones en la principal autopista de la región, del derrumbe de parte del muro del histórico castillo de Kumamoto y de la caída de una enorme chimenea en una fábrica papelera.

Tras el seísmo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una breve alerta por tsunami, que posteriormente fue retirada.

El terremoto alcanzó el nivel 7 de la escala sísmica japonesa, la máxima intensidad posible y un registro poco habitual.

Se trata de la primera vez que se alcanza ese nivel desde el devastador terremoto que golpeó la península de Noto en 2024, una catástrofe que dejó alrededor de 400 fallecidos.

Mientras continúan las labores de rescate entre los edificios dañados, las autoridades mantienen activados los dispositivos de emergencia ante el riesgo de réplicas y centran ahora sus esfuerzos en localizar a las personas que siguen desaparecidas bajo los restos del centro comercial.