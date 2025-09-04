Un hombre es asesinado a tiros en una plaza de Xirivella (Valencia)

XIRIVELLA (VALENCIA), 04/09/2025.- Un hombre ha sido asesinado a tiros este jueves en plena calle del centro urbano de la localidad valenciana de Xirivella por otro al que las autoridades policiales tratan ahora de localizar, informan a EFE fuentes municipales. EFE/ Kai Forsterling

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de un hombre que ha sido tiroteado a primera hora de la mañana de este jueves en la localidad valenciana de Xirivella.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las pesquisas, según han informado fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido sobre las 10.00 horas de la mañana y, por el momento, no se han producido detenciones. Se trata del tercer tiroteo registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas.

Antes del homicidio de Xirivella se produjo un suceso de características similares en el municipio de Alaquàs, donde en la noche del pasado 27 de agosto un varón falleció al recibir tres disparos en la puerta de su casa en el barrio de Los Faroles, en presencia de su hijo de 15 años

Además, la Guardia Civil está buscando a otro hombre que, a última hora del lunes, disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.