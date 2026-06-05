El negocio petrolero de la era postMaduro beneficia a España: estos son los números

Unos coches hacen fila para llenar sus tanques en una gasolinera de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas, el 30 de enero de 2019.

El 3 de enero pasado, Estados Unidos intervenía en Venezuela y se llevaba a la fuerza a su presidente, Nicolás Maduro. Hoy, el chavista sigue detenido en Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Su entonces segunda, Delcy Rodríguez, se quedó al mando y, lejos de sacar las uñas a Washington, ha empezado a colaborar con el presidente Donald Trump. El magnate dice de ella que es una persona "fantástica".

Desde entonces, EEUU ha intervenido prácticamente el mercado petrolero del país, que ocupa el primer lugar a nivel mundial en reservas probadas de petróleo, con un estimado de más de 300.000 millones de barriles que representan cerca del 17% o 20% del total global. Caracas habla de "cooperación", no de cesión. Pero ¿dónde está yendo a parar el dinero?

Es la pregunta que se han hecho en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) y que han tratado de responder con un análisis de Roxanna Vigil, del equipo de Asuntos Internacionales en Seguridad Nacional del tanque de pensamiento. Y en las conclusiones sale España, que se está viendo beneficiada de los cambios.

Así, la analista indica que en los primeros cuatro meses de control norteamericano, "casi cien millones de barriles de petróleo, valorados en aproximadamente 8.000 millones de dólares, circularon a través de un proceso caracterizado por la falta de transparencia y una supervisión mínima". La Administración Trump ha presentado "repetidamente" este control como beneficioso para ambos países, pero "no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado ni cómo ha utilizado esos fondos", recuerda.

Pero según datos de seguimiento de buques petroleros aportados por la agencia Bloomberg e informes sobre descuentos aplicados al crudo venezolano consultados por el think tank norteamericano, el valor estimado de las exportaciones de petróleo controladas por EEUU aumentó de 600 millones de dólares en enero (unos 380.000 barriles diarios) a unos 3.700 millones de dólares solo en abril (unos 1,1 millones de barriles diarios). "Los principales receptores de petróleo venezolano desde el 3 de enero han sido Estados Unidos (43 %), India (26 %) y España (8 %)", afirma. Ahí está nuestro país.

Vigil constata que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró en enero en el Congreso que 300 millones de dólares habían pasado por una cuenta a corto plazo en Qatar y se habían desembolsado a Venezuela, mientras que otros 200 millones de dólares permanecían en la misma cuenta. Indicó el jefe de la diplomacia de EEUU que la administración realizaría una auditoría retroactiva de los fondos que pasaron por la cuenta de Qatar. Al mes siguiente, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, afirmó en una entrevista de prensa que los 500 millones de dólares se habían transferido en su totalidad a Venezuela y que la administración utilizaría cuentas del Tesoro estadounidense en adelante.

A pesar de que el propio Rubio describió al régimen venezolano como quebrado y sostenido por la corrupción, la presidenta interina, Rodríguez, mantiene el control de las facciones chavistas y acepta la supervisión de Washington. A cambio de someter sus presupuestos mensuales a la aprobación del Departamento de Estado para recibir ingresos petroleros, el presidente Donald Trump ha elogiado su gestión y le ha otorgado reconocimiento diplomático, restablecimiento de lazos internacionales y licencias temporales de alivio de sanciones en los sectores petrolero, minero y financiero, recuerda la autora.

A diferencia de su primer mandato, la actual Administración de Trump no tiene una hoja de ruta con pasos específicos para un alivio permanente de sanciones. Para que esto sea creíble, se requiere una negociación entre venezolanos que exija condiciones democráticas básicas (elecciones libres, poderes independientes y la liberación de más de 400 presos políticos).

El texto señala como un error que la administración Trump excluya a la sociedad civil y a la oposición de las negociaciones directas con Rodríguez. Esta última aún busca acceder a 5,000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del FMI (bloqueados desde 2019), un acceso que, según el análisis, EEUU debería condicionar a una transición democrática real. Por su parte, la oposición respaldó con condiciones la estrategia de Trump a través del "Manifiesto de Panamá".

También existe una gran falta de transparencia en el manejo de los fondos del petróleo venezolano. PDVSA no publica ingresos desde 2016 y la administración Trump mantiene las cifras en secreto. Tampoco queda claro el control interno del dinero debido a contradicciones entre las declaraciones de Trump y la Orden Ejecutiva 14373 (que otorga la custodia al Tesoro bajo instrucciones del Departamento de Estado).

Por ahora, no se han hecho públicos los acuerdos escritos con bancos o comerciantes. Las empresas Trafigura y Vitol, señaladas previamente por casos de sobornos, siguen vendiendo el crudo venezolano a mediano plazo junto a una tercera firma (GE Warren), sin dar explicaciones públicas. Aunque el Departamento de Estado anunció que la firma KPMG realizaría auditorías trimestrales sobre estos ingresos, aún se desconoce cuándo se publicarán los informes.

El acuerdo de Repsol

En el caso de la petrolera española Repsol, firmó un acuerdo con el gobierno venezolano y la estatal PDVSA para aumentar la producción de crudo y recuperar el control operativo de un yacimiento petrolífero clave. Fue el pasado abril. El pacto permitirá a Repsol retomar el control de las operaciones de Petroquiriquire -una empresa conjunta entre PDVSA y Repsol-, al tiempo que amplía la producción y garantiza los mecanismos de pago.

La compañía está preparada para aumentar la producción un 50% en los próximos 12 meses y, potencialmente, triplicarla en los próximos tres años si las condiciones se mantienen favorables. Actualmente, Repsol produce alrededor de 45.000 barriles de petróleo diarios en Venezuela. "Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde operamos de forma ininterrumpida desde 1993", declaró Francisco Gea, director general de exploración y producción de la compañía, cita la agencia Anadolu.

En marzo, Repsol y la italiana Eni ya firmaron un acuerdo independiente para mantener la producción de gas natural en el proyecto Cardón IV hasta 2026. Estos acuerdos se producen tras la emisión de una licencia estadounidense que autoriza a Repsol a realizar transacciones de petróleo y gas con Venezuela y PDVSA, lo que supone un cambio regulatorio después de años de restricciones.

Años de sanciones y falta de inversión han dejado la infraestructura petrolera del país gravemente deteriorada, con una producción actual de alrededor de 800.000 barriles diarios, muy por debajo de su máximo histórico de más de 3 millones. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump prometió reactivar la industria petrolera del país.

Analistas del sector estiman que la recuperación del sector petrolero venezolano requeriría decenas de miles de millones de dólares en inversión sostenida durante la próxima década. El crudo venezolano es mayoritariamente extrapesado, lo que requiere procesos de refinación complejos que solo un número limitado de empresas, incluida Repsol, están capacitadas para llevar a cabo.