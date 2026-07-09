Una pasajera del Ryanair con destino Alicante invadido por mosquitos: "Pensé que me iban a comer viva"

La intrahistoria del vuelo de Ryanair entre Milán y Alicante tiene mucho contenido. O muy poco, según se mire, porque el avión directamente no pudo ni despegar por la cantidad de mosquitos que se metieron de golpe. La solución solo pudo llegar mucho después... y en otro avión, ya libre de estos molestos 'bichitos'.

El vuelo afectado fue el FR1423, con fecha del pasado viernes. Y todo ocurrió en los minutos en los que la entrada principal del avión permanecía abierta. En ese ínterin, una masa de mosquitos aprovechó para colarse en el interior de la aeronave.

La turista italiana Alice, que iba a bordo del avión, grabó todo en un vídeo para su perfil de TikTok. "Durante el embarque, ya me di cuenta de la cantidad de mosquitos que revoloteaban alrededor del avión", señala antes de confirmar que "nunca había visto tantos juntos". Quizás ellos no, pero poco antes otro vuelo, también de Ryanair, con destino Nápoles tuvo un problema similar.

El trabajo de las azafatas para intentar acabar con cientos, miles de esos insectos fue inútil. Los matamoscas se revelaron del todo insuficientes. Así, tras media hora de intentos, se tomó la decisión de posponer el vuelo por un evidente riesgo para la seguridad.

Ese mismo riesgo se multiplicó cuando una pasajera anunció que era alérgica a las picaduras de mosquito. Para el resto ya era un asunto de absoluta incomodidad, hasta el punto de que muchos "ya no queríamos volar", aunque también había quienes sí apoyaban la idea de despegar. simplemente querían irse en esas circunstancias», recuerda Alicia. Aún con el susto se le oye admitir que "pensé que me iban a devorar viva".

La aerolínea no tuvo más remedio que admitir la imposibilidad de volar en esas condiciones, por lo que reubicó a los pasajeros en otro avión, problema logístico que retrasó la salida tres horas.