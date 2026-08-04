Los basureros de un pueblo rebuscan entre toneladas de residuos hasta encontrar el boleto de un millón de euros: "Seguía milagrosamente entero"

Una mujer tiró por error un boleto ganador de un millón de euros y pidió ayuda desesperada al servicio de recogida de residuos.

La búsqueda del tesoro, literal. Pero no son joyas, ni dinero ni oro, sino algo más difícil y frágil de encontrar, pero que valía un millón de euros: un billete de lotería. Lo que parecía un error irreparable terminó convirtiéndose en una historia con final feliz. Una mujer de la región italiana de Puglia recuperó un boleto de lotería premiado con un millón de euros después de que los trabajadores del servicio de recogida de residuos rebuscaran entre toneladas de basura hasta localizarlo.

El décimo, según explicó la empresa pública de gestión de residuos SANB, apareció "milagrosamente intacto" tras más de un día de búsqueda.

Todo comenzó cuando la mujer, cuya identidad no ha trascendido, acudió el pasado domingo a su administración habitual para comprobar un boleto de un juego instantáneo. La máquina mostró un mensaje indicando que el billete no era válido. Sin embargo, el problema no era que hubiese perdido, sino que el establecimiento no podía gestionar premios de esa cuantía, ya que solo está autorizado para validar premios menores.

Descubrió demasiado tarde que había ganado

Sin saber que era la ganadora del premio de un millón de euros, la mujer regresó a casa y tiró el boleto a la basura. Poco después, un familiar le comunicó que los números que jugaba habitualmente —elegidos en recuerdo de un ser querido— habían resultado premiados.

Al darse cuenta de lo ocurrido, volvió inmediatamente al establecimiento, pero ya era demasiado tarde: el camión de la basura había recogido los residuos. Fue entonces cuando contactó con Roberto Nicola Toscano, administrador de SANB, para intentar recuperar el décimo. "Reconstruimos el recorrido del billete, sin muchas esperanzas de encontrarlo, ya que un camión de basura se lo había llevado", explicó Toscano en declaraciones de las que hizo eco The Guardian.

Los trabajadores localizaron el camión correcto

El siguiente paso fue identificar qué vehículo había recogido los residuos y dónde podía encontrarse el boleto. Una vez localizado, el camión fue trasladado a una instalación especializada, ya que la manipulación de residuos podía implicar riesgos para los operarios.

Durante más de un día, los trabajadores revisaron cuidadosamente el contenido del vehículo, encontrando numerosos recibos, papeles y otros boletos de lotería. Finalmente apareció el que buscaban. "Entre ellos estaba el trozo que buscábamos, que milagrosamente seguía intacto", relató Toscano.

"Lloró de emoción"

El administrador de SANB fue quien llamó personalmente a la mujer para comunicarle la noticia. "Lloró de emoción", aseguró. "Me hubiera gustado abrazarla, pero estábamos hablando por teléfono".

Gracias a esa búsqueda, la propietaria podrá ahora tramitar el cobro del premio millonario que estuvo a punto de perder por un simple malentendido.

La búsqueda también tuvo un coste

La operación de recuperación movilizó recursos de una empresa pública de recogida de residuos, por lo que la intervención suponía un gasto adicional. Por ese motivo, antes de iniciar la búsqueda, la mujer tuvo que firmar un compromiso por el que se hacía responsable de asumir todos los costes extraordinarios derivados del operativo.

Según explicó Toscano, la apuesta terminó compensando ampliamente. Después de recuperar un boleto premiado con un millón de euros, los gastos de la búsqueda quedaron convertidos en una anécdota dentro de una historia que difícilmente olvidarán tanto la ganadora como los trabajadores que hicieron posible el rescate.

Lo que no sabemos es si, aparte de esos costes, la afortunada premió a los rescatadores con algún detalle o una parte del "botín".