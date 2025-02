Una denuncia sobre extorsiones mancilla el oro del tesoro más preciado de Alemania que se remonta a la persecución nazi

HANS GEORG ROTH VIA Getty Images

El Museo de Artes Decorativas de Berlín alberga obras de arte del más alto prestigio. Entre los grandes pasillos de sus sótanos, se encuentra el llamado Tesoro de los Güelfos. A principios del siglo XX, la colección incluía 82 obras sagradas de orfebrería: esculturas, cruces, altares, tabernáculos y custodias. Su precio está valorado en unos 300 millones de dólares (285 millones de euros).

Según publica el medio alemán Spiegel, ha estallado una disputa entre la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano (SPK) y el heredero de una víctima del régimen nazi sobre la propiedad de estas piezas. "En 1929, los duques Brunswick-Luneburgo, vendieron la colección a cuatro marchantes de arte judíos por 2,5 millones de Reichsmarks. Sin embargo, un año más tarde estos empresarios vendieron algunos de los objetos de la colección, pero no todos".

Toda la controversia nació en 2008, cuando "los herederos exigieron la devolución, con el argumento de que se trataba de una colección saqueada por los nazis". Después de un "análisis exhaustivo", la Comisión Asesora para la Propiedad Saqueada por los Nazis en Berlín, llegó a la conclusión de que la adquisición de los objetos no se podía definir como parte de la persecución nazi, por lo que "no podía recomendar" ninguna restitución.

En 2021, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. "Un bisnieto de los mercantes, puede ahora demostrar, a través de documentación, que su bisabuela judía tuvo que pagar el impuesto de vuelo del Reich en 1935 para poder huir a Suiza". La mujer se vio en la obligación de vender los valiosos objetos para poder salir del país y evitar los campos de exterminio.

De momento, el caso sigue abierto y los herederos no han obtenido una respuesta nítida de las instituciones pertinentes. La Ministra de Cultura de Alemania, Claudia Roth, ha afirmado públicamente que "no queremos mantener ningún objeto en nuestras colecciones que no haya sido colocado legalmente en el museo".