Una empresaria que se hace de oro con el negocio de abrazar árboles echa a llorar al ver sus nuevos vecinos

Un niño rubio y ecológico le da un abrazo cariñoso a un árbol en el bosque, de pie en el aire bajo la brillante luz del sol, con los ojos cerrados y luciendo cómodo y sonriente.

Un exitoso negocio basado en “abrazar árboles” y ofrecer experiencias sensoriales en el silencio de los bosques de Laponia podría estar a punto de desaparecer. Riitta Raekallio-Wunderink, empresaria finlandesa que convirtió el turismo de naturaleza en una forma de vida y en una marca internacional, estalló en lágrimas cuando conoció a los que podrían convertirse en sus nuevos vecinos.

Se trata de un centro de conducción invernal con pistas para coches de carreras. El contraste no puede ser mayor. Mientras Halipuu —la empresa fundada por Raekallio-Wunderink y su esposo Steffan Wunder— vende paz, calma y conexión profunda con el bosque, el proyecto que se planea construir a pocos metros de su terreno promete motores rugiendo, tráfico continuo y un flujo constante de vehículos.

Un negocio exitoso

Halipuu se ha convertido en un fenómeno global. Turistas de medio planeta e incluso celebridades se han dejado seducir por sus experiencias inmersivas en pleno bosque de Kittilä. La empresa ofrece paseos guiados, baños de bosque, momentos de meditación, fotografías personalizadas y abrazar árboles que es su actividad estrella.

Ese éxito, sin embargo, podría llegar a su fin. Muy cerca de su parcela, la empresa Icecube Levi Oy planea la construcción de un gran centro de conducción invernal con hasta 16 pistas destinadas a coches de carreras y vehículos de uso convencional. El proyecto incluye edificios, sistemas de aguas residuales, un punto de distribución de combustible y otras instalaciones ya aprobadas por los permisos iniciales.

Para Halipuu, esto sería devastador. "Ya no podemos operar aquí si pasan coches a toda velocidad”, lamenta Raekallio-Wunderink según publicó un medio local. Su negocio depende del silencio del bosque. El más mínimo ruido rompe la experiencia que ofrecen a turistas llegados de todo el mundo para buscar tranquilidad, conexión con la naturaleza y autenticidad.

Un plan urbanístico de hace 15 años

El proyecto no surge de la nada. El plan maestro municipal ya contemplaba hace más de 15 años la posibilidad de construir una carretera y zonas vinculadas a actividades motorizadas en los terrenos aledaños. Desde entonces, ya entonces se presentaron decenas de quejas.

No obstante, la empresa Icecube Levi afirma que ha actuado conforme al plan urbanístico existente, ha iniciado talas y trabajos preliminares con permisos vigentes y ha mantenido diálogo con autoridades y sectores afectados, como los pastores de renos. Aun así, Halipuu ha presentado alegaciones y la disputa sigue abierta.

Un turismo que crece

Laponia vive un momento histórico ya que se espera un récord de turismo esta temporada. Ese crecimiento, sin embargo, trae consigo tensiones por el uso del suelo. El Consejo Regional de Laponia prepara un estudio específico para ordenar esta expansión y evitar que la naturaleza , que es el principal atractivo de la región, acabe deteriorándose.

Los empresarios locales, especialmente los pequeños, temen quedar relegados frente a proyectos más grandes y ruidosos. “Muchos no se atreven a hablar. Nosotros lo hacemos por nosotros y por ellos”, afirma Raekallio-Wunderink. Su marido añade una comparación contundente: “Si no controlamos esto ahora, acabaremos como las Islas Canarias”.