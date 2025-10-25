Una joven creadora de contenido científico apunta que este manjar estival querido en España no es realmente una fruta

Acaba de terminar la temporada de higos, que va desde agosto hasta finales de septiembre. Y, aunque muchos creen todavía que se trata de una fruta, lo cierto es que se trata de una inflorescencia invertida, es decir, una estructura formada por cientos de flores pequeñas que crecen de forma inversa. Otro dato desconocido por muchos es que para que un higo silvestre crezca debe morir una avispa en su interior.

Y es que, tal y como explica la creadora de contenido científica @celulau.bio en Tiktok, aunque "sí que es verdad que estéticamente parece un fruto", lo cierto es que no, "son cientos de flores mirando hacia dentro. Es decir, nunca van a ver la luz".

"La avispa del higo preñada y repleta del polen del hilo donde nació va a conocer una entrada secreta del siguiente higo inmaduro. (...) Lo que pasa es que esta entrada es tan pequeña que la avispa, cuando la quiere pasar se rompe las antenas y se desgarra las alas. Una vez dentro, deposita sus huevos en algunas flores y otras las poliniza con el polen que traía de su higo de nacimiento", explica, antes de agregar que "esto tarda en hacerlo un par de días".

Después, en los siguientes días, los huevos eclosionan y las larvas van creciendo en las 3/4 semanas siguientes. "Los machos, ciegos y sin alas, copulan con sus hermanas y les excavan un túnel para que puedan salir al exterior. En este momento los machos también han cumplido su función, y mueren. Ahora las hembras, ya fecundadas y repletas de polen, repiten la historia en otro higo", sentencia la usuaria en la explicación.

Eso sí, tranquilos, porque las avispas no nos la comemos. "De hecho, la mayoría de los higos que comemos son variedades partenocárpicas, esto significa que no necesitan polinización". En el supuesto de que te comas un higo silvestre, tampoco tienes por qué preocuparte, "porque el propio higo tiene una enzima que se llama ficina, que se encarga de descomponer a la avispa".