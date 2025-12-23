Unai, fontanero de siempre, responde a las críticas de las facturas de 500 euros: "Es lo que hay, he invertido en mi oficio y en mi formación"

Las facturas por reparaciones eléctricas, instalaciones, escapes de agua o cualquier otra incidencia en el hogar han estado en foco de debate en los últimos años debido al precio que cobran algunos profesionales. Ante ello, tal y como relata en su cuenta de Tiktok, Unai, fontanero vasco, ha detallado el por qué de unos recibos que, a priori, resultan tan elevados.

"Me habéis llamado de todo, ladrón, fantasma, de todo", ha comenzado señalando después de que haya cobrado 500 euros por poner una caldera. Tras ello, ha pasado a relatar lo que se esconde detrás de ese precio.

En primer lugar, señala el seguro de responsabilidad civil, la póliza con la que Unai se protege de los posibles daños, ya sean materiales, económicos o personales, que tanto él como sus empleados o los bienes causen accidentalmente a un tercero. "Es de más de un millón de euros para que mis clientes estén tranquilos de que yo instalo la caldera, pasa algo y están cubiertos de cualquier cosa", argumenta.

Por otro lado, señala que en esos 500 euros están incluidos los gastos invertidos en su formación como fontanero: "Yo he pago para poder ser autorizado, para poder esta a la última respecto a cualquier tema de mi gremio", apostilla.

Invirtiendo para hacer su trabajo

Sumado a ello, Unai pone el foco en la tasa de autónomos, la cual depende del tramo de ingresos, si bien durante los primeros 18 meses después de que una persona se dé de alta pagará el 50% de la base mínima. "Están las herramientas, están muchas", añade para acabar diciendo que "hay gente que invierte en bicoins y hace dinero, yo he invertido en mi formación, he invertido en mi oficio. Y es lo que hay", afirma con rotundidad.

Por último, ha hecho también hincapié en lo demonizada que está lo que se cobra en su profesión y el gremio en detrimento de otros trabajos ilegales con los que se llegan a sumas mucho más altas en poco tiempo: "Un narcotraficante pasa la lancha y gana 1.000.000 de euros en 5 minutos, y es el puto amo", manifiesta.