Usan dos maquetas para mostrar en 10 segundos cuáles son las casas que prefieren los ladrones

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que lleva a un ladrón a entrar a robar a una vivienda u otra? Entran en juego una amalgama de factores entre los que se encuentran desde la disposición del jardín, el formato y orientación de las ventanas, hasta la terraza y los muros o verjas. Pero también cuestiones que van más allá del propio plano de construcción, detalles de la vida cotidiana.

Todo esto ha sido analizado durante años por una firma nipona hasta tal punto de que acaban de presentar un modelo práctico de todo lo que debes tener en cuenta en el inmueble en el que resides para evitar la visita de los amigos de lo ajeno. En esta línea, la empresa Security House ha desvelado en una feria comercial en Kioto (Japón) su maqueta con dos modelos de casas, para tratar de acercar a la población todo el conocimiento en la materia.

Así, y según se hace eco el portal galo Linternaute, fue la propia policía la que pidió a la firma que lo crease hace ya 20 años. Ahora, como aseguran que sigue completamente vigente, vuelve a ser expuesto con fines didácticos para refuerzo de la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué debe tener una casa para desalentar a los delincuentes de entrar a robar?

Evita estos errores en tu casa para evitar que entren los ladrones

Muros y setos altos : a pesar de la sensación de seguridad que da una imponente muralla, la realidad es que proporcionan numerosos puntos ciegos a los ladrones para operar mientras están dentro de la vivienda o en el exterior. Evitan también que vecinos o agentes de policía puedan percatarse del robo o del traslado de pertenencias.

: a pesar de la sensación de seguridad que da una imponente muralla, la realidad es que proporcionan numerosos puntos ciegos a los ladrones para operar mientras están dentro de la vivienda o en el exterior. Evitan también que vecinos o agentes de policía puedan percatarse del robo o del traslado de pertenencias. El correo sin recoger : aunque no vayas a ausentarte del hogar varios días o semanas, es conveniente recoger siempre todos los correos y paquetes que llegan y que el buzón no dé la apariencia de que los dueños llevan tiempo fuera.

: aunque no vayas a ausentarte del hogar varios días o semanas, es conveniente recoger siempre todos los correos y paquetes que llegan y que el buzón no dé la apariencia de que los dueños llevan tiempo fuera. La ropa tendida y otros elementos : en sintonía con lo anterior, poner la lavadora es un buen indicador de que hay gente en casa, pero si dejas sin recoger esa ropa mucho tiempo puede dar la impresión de que te la has olvidado. Pasa lo mismo con otros objetos cotidianos que continúen en el mismo punto durante un lapso de tiempo alto, como maquinaria de jardín o limpieza.

: en sintonía con lo anterior, poner la lavadora es un buen indicador de que hay gente en casa, pero si dejas sin recoger esa ropa mucho tiempo puede dar la impresión de que te la has olvidado. Pasa lo mismo con otros objetos cotidianos que continúen en el mismo punto durante un lapso de tiempo alto, como maquinaria de jardín o limpieza. Cámaras y dispositivos con sensores: frente a la posibilidad de ocultar cámaras de vídeo vigilancia y sensores de detección de movimiento, lo más factible es que estas estén visibles desde la calle. El motivo es que los ladrones estudian cada casa antes de entrar y valoran según el nivel de dificultad que ofrezca.