Wout, conductor de autobús, salva a dos jóvenes ciclistas varados en la nieve: "Quieres que tus hijos o nietos lleguen sanos y salvos a casa"

En medio de una fuerte nevada que paralizó el transporte público en varias zonas de Flevoland, en los Países Bajos, un gesto de humanidad logró convertir una noche peligrosa y complicada en una historia con final feliz. Las condiciones meteorológicas eran adversas y la nieve dificultaba seriamente la movilidad, especialmente en las carreteras y vías menos transitadas.

Ante esta situación, Wout van Veen, un conductor de autobús de 66 años y vecino de Ermelo, no dudó ni un segundo al ver a dos adolescentes empujando sus bicicletas en pleno dique entre Zeewolde y Harderwijk. Los jóvenes estaban agotados, helados y prácticamente atrapados por la nieve, sin apenas margen para continuar con seguridad.

La reacción de Wout fue inmediata y detuvo el autobús para ayudarlos y garantizar que pudieran ponerse a salvo. “Quieres que tus hijos o nietos lleguen sanos y salvos a casa”, explicó en una publicación de LinkedIn, resumiendo así los motivos que le llevaron a intervenir y a priorizar la seguridad de los adolescentes en una situación de riesgo.

Carreteras cubiertas de hielo

El domingo, Wout comenzó su turno a las cuatro de la tarde, realizando varios trayectos por Flevoland para la compañía EBS/RRReis, donde trabaja desde hace algo más de un año. A medida que avanzaba la noche, las condiciones meteorológicas empeoraron rápidamente. Alrededor de las ocho y media, el centro de control decidió suspender el tráfico de autobuses ya que la nieve intensa y carreteras heladas hacía demasiado peligroso continuar.

Sobre las diez de la noche llegó un nuevo aviso de que allí donde fuera posible, los conductores podían volver a circular con extrema precaución. Wout retomó entonces la línea hacia Zeewolde, avanzando lentamente, a no más de 30 kilómetros por hora.

Un autobús vacío y dos figuras en la nieve

En el trayecto de ida, Wout ya había visto a dos personas caminando con bicicletas. Sin embargo, fue en el viaje de vuelta, con el autobús completamente vacío, cuando volvió a encontrárselas en el dique. “Iba prácticamente a paso de caminata y vi dos figuras humanas a lo lejos”, recuerda según recoge el medio AD.

Reconoció la ropa y comprendió que eran las mismas personas. “Estaban destrozados, apretados y con frío”. Encendió las luces de emergencia, abrió la ventanilla y gritó: “¿A dónde tenéis que ir?”. Desde la nieve los chicos respondieron: "Harderwijk".

Un rescate improvisado, pero decisivo

Wout les permitió subir al autobús con todo y bicicletas, fuera de parada y sin cobrarles. “Estaban completamente fríos y muy felices”, cuenta. Colocaron las bicis en la parte trasera y se sentaron en los asientos delanteros. Durante el trayecto, pudieron entrar en calor y charlar tranquilamente.

Los adolescentes se bajaron en Harderwijk y según contó Wout en su publicación de LinkedIn la despedida fue cálida y sincera: “Me dieron un apretón de manos increíble y me dijeron ‘muchas gracias’”.