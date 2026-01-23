Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Wout, conductor de autobús, salva a dos jóvenes ciclistas varados en la nieve: "Quieres que tus hijos o nietos lleguen sanos y salvos a casa"
Sociedad
Sociedad

Wout, conductor de autobús, salva a dos jóvenes ciclistas varados en la nieve: "Quieres que tus hijos o nietos lleguen sanos y salvos a casa"

La nieve y el hielo hacían imposible circular con seguridad.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Un conductor de autobúsMiljan Lakic- Getty Images

En medio de una fuerte nevada que paralizó el transporte público en varias zonas de Flevoland, en los Países Bajos, un gesto de humanidad logró convertir una noche peligrosa y complicada en una historia con final feliz. Las condiciones meteorológicas eran adversas y la nieve dificultaba seriamente la movilidad, especialmente en las carreteras y vías menos transitadas.

Ante esta situación, Wout van Veen, un conductor de autobús de 66 años y vecino de Ermelo, no dudó ni un segundo al ver a dos adolescentes empujando sus bicicletas en pleno dique entre Zeewolde y Harderwijk. Los jóvenes estaban agotados, helados y prácticamente atrapados por la nieve, sin apenas margen para continuar con seguridad.

La reacción de Wout fue inmediata y detuvo el autobús para ayudarlos y garantizar que pudieran ponerse a salvo. “Quieres que tus hijos o nietos lleguen sanos y salvos a casa”, explicó en una publicación de LinkedIn, resumiendo así los motivos que le llevaron a intervenir y a priorizar la seguridad de los adolescentes en una situación de riesgo.

Carreteras cubiertas de hielo

El domingo, Wout comenzó su turno a las cuatro de la tarde, realizando varios trayectos por Flevoland para la compañía EBS/RRReis,  donde trabaja desde hace algo más de un año. A medida que avanzaba la noche, las condiciones meteorológicas empeoraron rápidamente. Alrededor de las ocho y media, el centro de control decidió suspender el tráfico de autobuses ya que la nieve intensa y carreteras heladas hacía demasiado peligroso continuar.

Sobre las diez de la noche llegó un nuevo aviso de que allí donde fuera posible, los conductores podían volver a circular con extrema precaución. Wout retomó entonces la línea hacia Zeewolde, avanzando lentamente, a no más de 30 kilómetros por hora.

Un autobús vacío y dos figuras en la nieve

En el trayecto de ida, Wout ya había visto a dos personas caminando con bicicletas. Sin embargo, fue en el viaje de vuelta, con el autobús completamente vacío, cuando volvió a encontrárselas en el dique. “Iba prácticamente a paso de caminata y vi dos figuras humanas a lo lejos”, recuerda según recoge el medio AD

Reconoció la ropa y comprendió que eran las mismas personas. “Estaban destrozados, apretados y con frío”. Encendió las luces de emergencia, abrió la ventanilla y gritó: “¿A dónde tenéis que ir?”. Desde la nieve los chicos respondieron: "Harderwijk".

Un rescate improvisado, pero decisivo

Wout les permitió subir al autobús con todo y bicicletas, fuera de parada y sin cobrarles. “Estaban completamente fríos y muy felices”, cuenta. Colocaron las bicis en la parte trasera y se sentaron en los asientos delanteros. Durante el trayecto, pudieron entrar en calor y charlar tranquilamente.

Los adolescentes se bajaron en Harderwijk y según contó Wout en su publicación de LinkedIn la despedida fue cálida y sincera: “Me dieron un apretón de manos increíble y me dijeron ‘muchas gracias’”.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad