Política de privacidad para usuarios de redes sociales

ÍNDICE

1. Responsable de la cuenta

2. Motivación

3. Protección de datos personales

3.1. Qué datos se tratan

3.2. Para qué se utilizan estos datos

3.3. Destinatarios de los datos

3.4. Alojamiento de los datos

3.5. Base jurídica que legitima el tratamiento

3.6. Plazo de tratamiento de los datos

3.7. Qué derechos tiene el Usuario y cómo ejercerlos

3.8. Tratamiento de datos en concursos, sorteos, encuestas y otras promociones.

4. Responsabilidad de las Redes Sociales

1. RESPONSABLE DE LA CUENTA

Esta cuenta es responsabilidad de PRISA MEDIA, S.A.U, (en adelante, PRISA MEDIA) con domicilio en calle Gran Vía, 32, 28013 de Madrid, con C.I.F. A-88096458, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 37.338, Folio 200, Sección 8, Hoja M-665815, Inscripción 1ª.

PRISA MEDIA ha designado un Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: dpo@prisa.com.

2. MOTIVACIÓN

El objetivo de este documento es informar a los Usuarios de las páginas oficiales de PRISA MEDIA en redes sociales de internet y plataformas de vídeo online (en adelante, denominadas de forma conjunta, Redes Sociales) sobre el tratamiento de sus datos personales.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

3.1. Qué datos se tratan

Con carácter general, PRISA MEDIA no extrae datos de las Redes Sociales. PRISA MEDIA únicamente tiene acceso a los datos que el usuario haya decidido publicar en las Redes Sociales, tales como su nombre, alias, apodo o nickname, su fotografía o avatar, y el resto de datos incluidos en el perfil de usuario.

3.2. Para qué se utilizan estos datos

Estos datos se utilizan únicamente para gestionar el uso normal de las Redes Sociales, pudiendo contestar pública o privadamente a los Usuarios, según la situación, o re-publicar algún mensaje escrito por un Usuario mediante las herramientas o funciones dispuestas al efecto por las Redes Sociales.

3.3. Destinatarios de los datos

Con carácter general, PRISA MEDIA no extrae los datos de los Usuarios de las Redes Sociales ni los comunica a terceras partes; no obstante, el simple uso de las herramientas o funciones de la red social (como la mención o la republicación de un mensaje) implican la comunicación de sus datos al resto de usuarios de la Red Social en cuestión.

El Usuario debe ser consciente de las consecuencias del uso de las Redes Sociales.

3.4. Alojamiento de los datos

Con carácter general, PRISA MEDIA no extrae los datos de los Usuarios de las Redes Sociales, por lo tanto, los datos están alojados exclusivamente en los sistemas de información de la Red Social en cuestión.

Normalmente estos sistemas estarán ubicados en países ajenos a la Unión Europea, normalmente en Estados Unidos. No obstante, le informamos de que estos proveedores ofrecen garantías adecuadas de protección de datos mediante su adhesión al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU que declara un nivel adecuado de protección por la Comisión Europea o mediante la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea.

PRISA MEDIA recomienda al usuario que consulte las condiciones de privacidad de la Red Social en cuestión y verifique las garantías que ofrece en materia de protección de datos.

3.5. Base jurídica que legitima el tratamiento

La base jurídica que legitima los tratamientos indicados es el consentimiento expreso del Usuario, prestado mediante la aceptación de las condiciones de privacidad de la Red Social en cuestión y el vínculo con PRISA MEDIA que el Usuario haya autorizado o solicitado.

El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento a través de los mecanismos de la Red Social para deshacer el vínculo con PRISA MEDIA.

3.6. Plazo de tratamiento de los datos

Debido a la naturaleza de los tratamientos que realiza PRISA MEDIA, los datos de los Usuarios de las Redes Sociales serán tratados de forma indefinida en el tiempo hasta que el Usuario ejerza su derecho de supresión.

3.7. Qué derechos tiene el Usuario y cómo ejercerlos

La normativa de protección de datos garantiza a los Usuarios los siguientes derechos:

· Acceso: Permite al Usuario conocer qué información se tiene, de dónde se ha obtenido, a quién se ha facilitado y con qué usos se ha tratado.

· Rectificación: Permite al Usuario rectificar algún dato erróneo o desactualizado.

· Supresión: Permite al Usuario conseguir que se dejen de tratar sus datos.

· Oposición: Permite al Usuario conseguir que se dejen de utilizar sus datos con una finalidad concreta.

· Limitación: Permite al Usuario restringir el tratamiento de sus datos, pero de forma que sean conservados para alguna finalidad posterior.

· Portabilidad: Permite al Usuario obtener una copia de sus datos en formato electrónico y, en determinadas circunstancias, solicitar que sean comunicados a otro prestador de servicios. Sólo es aplicable para tratamientos informatizados realizados con el consentimiento del Usuario o para el cumplimiento de un contrato.

Los Usuarios pueden solicitar el ejercicio de estos derechos a PRISA MEDIA mediante correo postal a la dirección indicada, concretando su solicitud y acreditando también su condición de Usuario de una Red Social en concreto. Si PRISA MEDIA tuviese alguna duda acerca de su identidad, podrá solicitarle aquella información o documentación que resulte necesaria a fin de poder identificarle.

No obstante, con carácter general, PRISA MEDIA no extrae los datos de los Usuarios de las Redes Sociales, por lo tanto, habrá ciertos derechos que PRISA MEDIA no podrá facilitar a los Usuarios.

Si los Usuarios desean más información al respecto o consideran vulnerado su derecho a la protección de datos, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos de PRISA MEDIA (dpo@prisa.com).

3.8. Tratamiento de datos en concursos, sorteos, encuestas y otras promociones.

De conformidad con lo dispuesto por la normativa de protección de datos, se comunica a los participantes que los datos facilitados a través de concursos, sorteos o encuestas (en adelante, acción promocional) serán tratados por PRISA MEDIA con la finalidad de gestionar la acción promocional en la que participe. Los datos personales de los participantes no serán comunicados a ningún tercero, salvo que resulte necesario para la gestión de la acción promocional. Los datos personales del participante serán tratados durante el plazo que dure la acción promocional y, posteriormente, conservados durante 1 mes, por si surgen incidencias. No obstante, teniendo en cuenta el funcionamiento de las acciones promocionales a través de redes sociales, los datos de los participantes quedarán publicados indefinidamente en dichas redes sociales hasta que el participante decida borrar su participación.

Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, siempre que estos resulten de aplicación, ante PRISA MEDIA conforme se indica en el apartado 4.7. de la presente política.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de las condiciones de privacidad establecidas por la Red Social, las cuales deben ser conocidas y aceptadas expresamente por el participante antes de participar. Le recordamos que algunas de estas empresas o entidades, así como la Red Social utilizada como vía de participación, podrían estar ubicadas en terceros países ajenos a la Unión Europea, en general, ubicadas en Estados Unidos. No obstante, le informamos de que estos proveedores ofrecen garantías adecuadas de protección de datos mediante su adhesión al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU que declara un nivel adecuado de protección por la Comisión Europea o mediante la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea.

Adicionalmente, los datos personales de los ganadores podrán ser comunicados a la empresa o empresas que resulten necesarias para la entrega y disfrute del premio, conforme a lo establecido en la legislación vigente, incluyendo, entre otras y en caso de resultar de aplicación, la Agencia Tributaria. La base jurídica que legitima estos tratamientos es la necesidad para el cumplimiento de la legislación vigente.

Asimismo, los datos personales de los ganadores podrán ser comunicados públicamente en cualquier medio a disposición de PRISA MEDIA, incluyendo páginas web y páginas oficiales de PRISA MEDIA en redes sociales, para garantizar la transparencia de la Promoción, siendo la base jurídica que legitima este tratamiento el interés legítimo de PRISA MEDIA para garantizar la transparencia de la acción promocional. Por tanto, los datos del ganador serán tratados indefinidamente en los medios en los que se hayan publicado sus datos hasta que estos decidan solicitar a PRISA MEDIA que borre dicha publicación.

Por último, en caso de que la acción promocional cuente con Bases Legales que regulen la misma y que cuenten con cláusula de privacidad especifica, esta prevalecerá sobre lo dispuesto en la cláusula general dispuesta en el presente apartado 4.8.

4. RESPONSABILIDAD DE LAS REDES SOCIALES

PRISA MEDIA no es responsable de los actos, herramientas, mecanismos, funciones o procedimientos propios de las Redes Sociales.

Cualquier reclamación por una vulneración provocada por una Red Social en concreto, debe ser dirigida a la empresa responsable de la propia Red Social.