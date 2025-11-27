Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Chatbot que sí, guapi: España, uno de los países punteros en todo el mundo en la adopción de la IA
Tecnología
Tecnología

Chatbot que sí, guapi: España, uno de los países punteros en todo el mundo en la adopción de la IA

Un informe de Microsoft 'AI Diffusion Report' refleja que los españoles son los segundos en Europa, sólo por detrás de Francia, que más han adoptado los asistentes inteligentes.

Sergio Coto
Sergio Coto
Ilustración de Inteligencia ArtificialGetty Images

Desde que la inteligencia artificial formó parte del debate público, -ya sea por miedos o esperanzas- su uso no ha dejado de crecer en todo el mundo. Algunos chatbots como ChatGPT o Gemini no dejan de aumentar en usuarios, alcanzando cientos de miles de millones de personas que los utilizan semanalmente.

Pero un informe de Microsoft AI Diffusion Data Source recoge algunos datos sobre el comportamiento de los usuarios en España que es bastante más llamativo de lo que podría parecer.

En su análisis, recogen diferentes cifras sobre los países europeos e internacionales en los que la adopción del uso de la inteligencia artificial no ha dejado de aumentar. Pero en el caso de España es todavía mayor de lo que nos pensamos.

El estudio apunta a que se ha convertido en uno de los países europeos que están a la cabeza en el uso de los asistentes inteligentes. Emiratos Árabes Unidos es la que más ha adoptado estas herramientas, con un 59,4%. Pero, después de Singapur, Noruega, Irlanda y Francia, los españoles se encuentran en la sexta posición a nivel global, con un 39,7%

De hecho, España supera a otros países como Reino Unido, Países Bajos o Estados Unidos, entre muchos otros. El análisis también ha destacado que su uso se produce en áreas como la educación, la sanidad o aspectos financieros y que cada vez se usan diferentes herramientas.

Lo más destacable a rasgos globales del informe de Microsoft es que la adopción de la IA ha superado los 1.200 millones de usuarios en todo el mundo. Un avance que se ha producido en tan solo tres años, uno de los saltos más grandes en la historia de la tecnología. De hecho, se habla de algunos países que cuentan con los chatbots más utilizados. Desde Estados Unidos, con OpenAI-ChatGPT, a China, con DeepSeek.

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Microsoft AI Diffusion Report

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 