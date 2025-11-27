Chatbot que sí, guapi: España, uno de los países punteros en todo el mundo en la adopción de la IA

Desde que la inteligencia artificial formó parte del debate público, -ya sea por miedos o esperanzas- su uso no ha dejado de crecer en todo el mundo. Algunos chatbots como ChatGPT o Gemini no dejan de aumentar en usuarios, alcanzando cientos de miles de millones de personas que los utilizan semanalmente.

Pero un informe de Microsoft AI Diffusion Data Source recoge algunos datos sobre el comportamiento de los usuarios en España que es bastante más llamativo de lo que podría parecer.

En su análisis, recogen diferentes cifras sobre los países europeos e internacionales en los que la adopción del uso de la inteligencia artificial no ha dejado de aumentar. Pero en el caso de España es todavía mayor de lo que nos pensamos.

El estudio apunta a que se ha convertido en uno de los países europeos que están a la cabeza en el uso de los asistentes inteligentes. Emiratos Árabes Unidos es la que más ha adoptado estas herramientas, con un 59,4%. Pero, después de Singapur, Noruega, Irlanda y Francia, los españoles se encuentran en la sexta posición a nivel global, con un 39,7%.

De hecho, España supera a otros países como Reino Unido, Países Bajos o Estados Unidos, entre muchos otros. El análisis también ha destacado que su uso se produce en áreas como la educación, la sanidad o aspectos financieros y que cada vez se usan diferentes herramientas.

Lo más destacable a rasgos globales del informe de Microsoft es que la adopción de la IA ha superado los 1.200 millones de usuarios en todo el mundo. Un avance que se ha producido en tan solo tres años, uno de los saltos más grandes en la historia de la tecnología. De hecho, se habla de algunos países que cuentan con los chatbots más utilizados. Desde Estados Unidos, con OpenAI-ChatGPT, a China, con DeepSeek.