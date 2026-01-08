Google transforma Gmail para siempre: lo convierte en un correo inteligente bajo la influencia de Gemini

Año nuevo, Gmail nuevo. Google ha anunciado una gran transformación en servicio de correo electrónico, impulsada por Gemini, en la que la IA tendrá mayor peso, ofreciendo nuevas experiencias útiles y personalizadas a sus más de 3.000 millones de usuarios.

En un comunicado, el buscador estadounidense ha revelado que se trata de la próxima evolución de la IA en Gmail. Gracias a su avanzada inteligencia artificial, busca impulsar unas mejoras avanzadas para los millones de personas que la utilizan a diario.

La estrategia de Google lleva estando clara desde hace bastante tiempo. La IA lo tiene que favorecer y mejorar todo. Ejemplo de ello es el Modo IA, integrado en su buscador hace unos meses. Pero que, al fin y al cabo, busca personalizar aún más la experiencia de los usuarios con la influencia de Gemini.

Nuevas experiencias inteligentes

Esta nueva era de Gmail cuenta con una base clara: mejorar las experiencias con nuevas funciones impulsadas por su IA. Gracias a ellas, se transforma por completo tu bandeja de entrada y cada usuario podrá mejorarla gracias a su centro de control.

AI Inbox. Se trata de un nuevo cambio en la vista de Gmail que divide todo en dos secciones: 'Tareas sugeridas' y 'Ponte al día'. Ambas sirven para organizarnos de mejor manera.

AI Overviews. Claramente, una de las cosas a solucionar es la de la búsqueda a través de Gmail. A muchos nos ha pasado que hemos ido a rastrear un mensaje y ha costado más de lo que pensábamos. Ahora, gracias a la IA, cualquier persona puede encontrar información rápidamente.

Corrección de textos. Esta función viene a facilitarnos la vida. Hay correos que necesitan, sí o sí, estar bien escritos. Gracias a su nueva función inteligente, los correos cuentan con mejoras avanzadas para mejorar la gramática, las palabras elegidas o la estructura de las frases, entre otras.

Cabe resaltar que el primero de ellos, arrancará desde este jueves para los Trusted Testers. Mientras que los otros dos arrancan desde este jueves sólo en EEUU para usuarios de Gmail y para suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Sólo ha salido en inglés y habrá que esperar unos meses a que se lance en otros idiomas y otras zonas.

Grandes cambios gratuitos

Estamos cansados de ver servicios en los que cada vez que hay una actualización o una mejora, acabamos viendo que repercute en nuestro bolsillo. En este caso, hay otros tres grandes cambios que ha implementado Google y que son gratuitos.

El primero de ellos es el de las respuestas sugeridas. Esta actualización permite que Gmail use el contexto de la conversación para ofrecer una respuesta que pueda resultar interesante, de forma totalmente automática y fácil de usar.

También facilitarán las cosas con otras dos herramientas más. AI Overviews, con resúmenes útiles de IA, para resumir correos largos; y Ayúdame a escribir, para redactar correos a través de un único prompt.