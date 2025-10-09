Probamos el nuevo Pixel Watch 4: Google se mete en la pelea de los grandes relojes con nuevas funciones y más IA

Las primeras impresiones del nuevo Pixel Watch 4 son una maravilla. En el mundo de los relojes inteligentes, Samsung, Apple y, últimamente, Huawei parecen estar liderando la batalla. Pero Google ha demostrado con su nuevo smartwatch que tiene papeletas de sobra para hacerse un hueco y entrar en la terna entre los usuarios de Android.

Y digo entre las personas que tienen un dispositivo Android, porque la sincronización con los teléfonos de Apple brilla por su ausencia, aunque aseguran que sí se conecta con iOS. Al igual que suele hacer la compañía de Tim Cook, Google premia su propio ecosistema y la sincronización va a otro nivel con los nuevos Google Buds 2a, llenos de potencia y cancelación de sonido, y su buque insignia, el Pixel 10 Pro.

De hecho, el primer test de los nuevos cascos 'económicos' de la compañía de Sundar Pichai cuentan con una cancelación de ruido activa sin precedentes. Gracias a su funda- muy estética-, son perfectos para usar en el día a día. El primer contacto con ellos demuestran que hay batería para rato. Y sí, gracias a ese ecosistema, se puede usar la voz para que la inteligencia artificial resuelva nuestras dudas.

El gigante tecnológico ha conseguido incluir mayor innovación en su nuevo smartwatch con un modelo plagado de inteligencia artificial- una de las mejores a nivel mundial, Gemini- y con nuevas funciones que buscan facilitar y mucho las cosas a los usuarios.

Google Pixel 10 Pro, un teléfono con diseño 'premium' que rebosa inteligencia artificial por todos los lados Probamos durante 15 días lo nuevo del gigante tecnológico. Y sí, Google se ha convertido, por méritos propios, en uno de los referentes en inteligencia artificial y su nuevo Pixel es una de las mejores herramientas para aprovecharse de ello.

Más y mejor pantalla

Uno de los saltos de la compañía de Sundar Pichai ha sido en la pantalla. El nuevo Pixel Watch 4 incorpora una pantalla más brillante que la de su antecesor, el Pixel Watch 3. Pasa de los 2.000 a los 3.000 nits de brillo, cuenta con unos biseles un 15% más finos y se ha ampliado un 10% el área activa.

Es cierto que su estética no cambia mucho, pero ¿para qué cambiar algo que ya estaba funcionando? El problema sería que no hubiese ninguna mejora y, en esta ocasión, claro que las hay.

Al avance en pantalla, Google también ha mejorado su batería. La carga del Pixel Watch 4 es muy rápida. Sólo ha hecho falta ponerlo a cargar, ir a la ducha y cuando he vuelto a por él su batería ya estaba a la mitad. De hecho, el gigante tecnológico asegura que pasa del 0 al 50% en cuestión de 15 minutos.

En la comparativa con el Pixel Watch 3, el nuevo smartwatch carga un 25% más rápido y lo notas, lo notan. A eso hay que sumarle una mayor duración de la batería, alcanza las 40 horas, aunque en uso normal, con seguimiento del sueño y haciendo ejercicio parece alcanzar el día y medio, sin problema.

Funciones avanzadas y más IA

Siendo Google, era difícil no pensar que su nuevo Pixel Watch 4 iba a estar lleno de IA. Las previsiones apuntaban a ello y estaban en lo cierto. Los avances de Gemini se notan en el nuevo reloj del gigante tecnológico.

Al igual que en todos sus dispositivos, la IA de Google logra asistir en todo momento a los usuarios, desde preguntas complejas a situaciones cotidianas, como activar una alarma o anotar algún recordatorio.

Sólo hace falta entrar en Gemini con el Pixel Watch 4 y utilizar la voz para acceder con solo levantar la muñeca. No hace falta estar presionando ningún botón para hacer las consultas.

Pero el verdadero paso adelante del nuevo smartwatch de Google se encuentra en el apartado de la salud. Las mejoras son evidentes con la puesta en marcha de un entrenador de salud personal desarrollado con su IA.

Es capaz de coger métricas de los ejercicios realizados o la calidad del sueño, como un verdadero entrenador de salud. Pero a su herramienta, Fitbit, también le añaden nuevas funciones con lo convierten en un gran referente en el mundo de los relojes inteligentes.

Las primeras horas con él demuestran que la monitorización de sueño es todavía mejor que en el Pixel Watch 3. Además, también está pensado para aquellos que quieren llevar su ejercicio a otro nivel. Tiene un seguimiento de ruta más preciso, ofrece nuevas opciones de ejercicio y el nuevo sensor de temperatura sirve para obtener mejores métricas. No todo es automático, también se puede hacer una valoración de cómo ha sido la calidad del sueño, para darle a entender al sistema cómo debemos descansar.

La gran sorpresa es que Google ha sacado el nuevo Pixel Watch 4 con el mismo precio que su predecesor. Parte desde los 399 euros en el modelo de 41mm y desde los 449 euros en el modelo más grande, de 45m. Pero, sin duda, la compañía de Sundar Pichai se mete en la pelea de los grandes relojes inteligentes, con un smartwatch para los que usan Android que avanza, y mucho, dentro del ecosistema de Google.