La mitad de España (y 500 millones de ordenadores en el mundo) se niega a pasar a Windows 11: el riesgo real que corres al no actualizar
Todavía hay 500 millones de ordenadores en el mundo que no han actualizado a Windows 11 y es España alrededor de la mitad de los ordenadores de sobremesa siguen con el 10.
El ser humano es un animal de costumbres y esto incluye la informática, más allá de la "presión" comercial para cambiar de smartphone o portátil cada dos por tres. Pero a veces es por complicación técnica o desconocimiento. Es lo que ocurre con la despedida a Windows 10 y la adopción de Windows 11. ¿Qué hacer si tu equipo no soporta la nueva versión del famoso sistema operativo de Microsoft o si eres un nostálgico y no te da la gana de cambiar? Las empresas a veces optan, como este caso, por esa presión en forma, en este caso, de cortar desde el pasado 14 de octubre el soporte oficial de "viejo" 10. Aún así, como la aldea gala de Astérix y Obélix, hay aún 500 millones de aguerridos usuarios que resisten al "invasor".
Vale, da igual, aún así Windows 10 seguirá funcionando y habrás soportado esa presión. Sí y no, porque el peligro de no pasar a Windows 11 es grande, ya que esa falta de soporte te supone el fin de las actualizaciones y, lo que es peor, ser diana fácil para virus, troyanos y demás amenazas para tu seguridad informática. Pero, cuidado, porque a veces cambiar a un sistema operativo superior no es posible, con lo que una vez convencido u obligado, te das cuenta que encima el cambio te va a suponer un dolor a tu bolsillo en forma de nuevo ordenador o portátil que sí pueda soportar el flamante nuevo sistema de Microsoft. ¿Y si no te puedes permitir ese gasto?
500 más 500
La cifra de esos 500 millones de personas "al margen" la hizo pública el director de Operaciones de Dell, Jeffrey Clarke, con motivo de los resultados financieros del tercer trimestre. Añadió que además había "otros 500 millones que tienen cuatro años y no pueden ejecutar Windows 11", según declaraciones publicadas por Europa Press.
Estas cifras están enmarcadas en el mercado global de ordenadores Windows, que el directivo ha destacado como "ricas oportunidades para actualizar a Windows 11 y a tecnología moderna", como los ordenadores con inteligencia artificial. Clarke los ve como oportunidades para convencer a los usuarios de adquirir nuevos equipos Dell.
También ha apuntado que "la base instalada es de aproximadamente 1.500 millones de unidades" cuántos ordenadores tienen instalada esta versión. A mediados de noviembre, durante el evento Microsoft Ignite 2025, el presidente de Windows, Pavan Davuluri, indicó que "cerca de mil millones de personas confían en Windows 11", un dato que no dejaba claro cuántos ordenadores tienen instalada esta versión.
España sigue también "abonada" al Windows 10
Al menos en parte, porque alrededor de la mitad de los ordenadores de sobremesa siguen usando Windows 10, mientras que Windows 11 tiene una cuota claramente menor, en torno a un tercio o menos dentro del ecosistema Windows según la fuente y el mes analizado, y según distintas fuentes que recopilan datos de StatCounter. Esto implica que, de cada 10 PCs con Windows en España, aproximadamente 5 siguen con Windows 10 a pesar del fin de soporte en octubre de 2025.
A nivel global, Windows 11 ronda un tercio de la cuota de mercado de Windows, pero en España su penetración es menor que en otros países, por debajo de Windows 10 durante 2024–2025, según datos publicados en Computer Hoy.