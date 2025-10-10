La UE investiga a Apple, Google, YouTube y Snapchat: estudia si cumplen con las restricciones para el acceso de menores

La Unión Europea ha puesto la lupa en algunas de las compañías tecnológicas más grandes y ha anunciado este viernes que ha iniciado una investigación para comprobar si se están cumpliendo las restricciones para el acceso de menores.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha revelado en un comunicado que "la tecnología debe funcionar a favor de nuestros hijos, no en su contra".

Se trata de unas acciones que se van a llevar a cabo con cuatro aplicaciones muy concretas: Snapchat, YouTube, la App Store de Apple y Google Play. "Garantizar un espacio en línea seguro para los menores, donde puedan aprender, jugar y socializar con seguridad, sigue siendo una prioridad para la Comisión Europea", ha asegurado.

Henna Virkkunen ha expresado que estas plataformas en línea "tienen la obligación de garantizar un alto nivel de seguridad y privacidad para los menores que las utilizan, tal como se establece en la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA)".

Pero las acusa de que, en estos momentos, "esto no es una realidad". "Por ello, hoy hemos iniciado las primeras acciones de investigación y cumplimiento de la normativa, de conformidad con las Directrices sobre la Protección de Menores de la DSA, solicitando información a Snapchat, YouTube, la App Store de Apple y Google Play", ha contado.

Bruselas quiere seguir con su hoja de ruta y está avanzando hacia "una solución robusta de verificación de edad en las plataformas". "Esta mejorará la facilidad de uso, manteniendo al mismo tiempo el máximo nivel de privacidad", han señalado desde la Unión Europea, sobre el inicio de la investigación.

"Queremos asegurarnos de que estas plataformas estén haciendo lo suficiente para minimizar los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en línea", ha contado en el escrito que ha hecho público Henna Virkkunen en LinkedIn.

