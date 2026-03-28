Misión cumplida: lanzan con éxito el satélite Celeste IOD-1 de la empresa Alén Space

El satélite Celeste IOD-1, desarrollado por las empresas GMV y Alén Space, ha sido lanzado con éxito este sábado desde Nueva Zelanda. El despegue tuvo lugar en una base de la compañía Rocket Lab, situada en Mahia.

En total, se enviaron dos satélites al espacio dentro de una misión impulsada por la Agencia Espacial Europea. Ambos se separaron del cohete aproximadamente una hora después del lanzamiento.

El proyecto Celeste busca mejorar los sistemas de navegación europeos. Su objetivo es añadir una nueva capa de satélites en órbita baja que complemente a los actuales sistemas Galileo y EGNOS. Con esto, se pretende aumentar la precisión y la fiabilidad de servicios como el posicionamiento o la sincronización.

Esta primera fase, conocida como demostrador en órbita, servirá para probar nuevas tecnologías en condiciones reales antes de que se puedan usar de forma habitual. En total, el programa contará con varios satélites, desarrollados por diferentes equipos europeos.

En este proyecto, GMV se encarga de coordinar la misión completa, mientras que Alén Space aporta plataformas de pequeños satélites y participa en la fabricación de componentes clave.

Los dos primeros satélites, lanzados ahora, permitirán realizar pruebas durante los próximos meses. Entre los objetivos están comprobar sistemas de navegación más avanzados y lograr que los satélites puedan calcular su posición sin depender tanto de infraestructuras en tierra.