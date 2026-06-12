No, no eres tú: Facebook e Instagram sufren una caída en España

Así se han quedado unos cuantos millones en España por unos momentos

Actualizar pantalla no sirve de nada. Las redes sociales Facebook e Instagram han sufrido una caída a nivel nacional que les ha dejado, al menos desde las 15:30 sin servicio en España, tanto en versión ordenador como en móvil.

Por el momento no se conocen los detalles, pero ambas redes no consiguen cargarse correctamente y en algunos casos ni siquiera de forma parcial.

Las incidencias las recoge el portal especializado en notificar este tipo de disfunciones Down Detector, que detalla la caída de operatividad de las redes pertenecientes a Meta.

Captura de pantalla del portal Down Detector, que recoge las incidencias disparadas en Instagram y Facebook DOWNDETECTOR

Como viene siendo habitual en este tipo de circunstancias, la red social 'rival' X, antes llamada Twitter, sirve como punto de encuentro de los usuarios afectados en las otras plataformas. En la red de Elon Musk se han disparado los comentarios hasta hacer tendencia "Instagram y Facebook", entre lamentos de afectados y noticias sobre el alcance del trastorno tecnológico.

La compañía sigue sin pronunciarse sobre unas incidencias que también se están reportando en otros puntos del planeta, de manera esporádica.