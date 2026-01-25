Pensaba que con el vivo X300 Pro lo había visto casi todo: he probado el vivo X300 y está claro que estaba equivocado

He probado el vivo X300. No tiene nada que envidiarle a su hermano mayor, el X300 Pro.

Resumen: Cuando probé el vivo X300 Pro, me encontré un flagship de la marca china muy equilibrado. Con una de las mejores cámaras en un smartphone del año 2025, aunque con una batería a la que creía que le hacía falta algo más. Pues bien, ahora he puesto a prueba el vivo X300, su hermano menor. Y te tengo que confirmar que no tiene casi nada que envidiar al Pro. Es un teléfono más pequeño, pero matón. Con unas cámaras que son muy completas, un rendimiento que me ha gustado mucho y un diseño que no pierde un ápice de dispositivo premium.

Ventajas

Pese a costar 300 euros menos que el Pro, ofrece un rendimiento que poco le tiene que envidiar, con el mismo procesador, MediaTek Dimensity 9500.

No cuenta con el teleobjetivo de 200 megapíxeles e incluye uno de 50 megapíxeles, pero sí tiene una cámara principal en colaboración con ZEISS que mejora la del Pro, de 200 megapíxeles. Sin duda, uno de sus puntos fuertes.

Menos, a veces, es más. Pese a tener un tamaño menor y ser más compacto que el Pro, ofrece una batería muy similar a la de su hermano mayor. Algo que, por la diferencia de precio, se agradece.

Desventajas

Pese a poner en valor que la diferencia de batería entre el Pro y el normal es casi mínima, me sigue faltando batería para ambos modelos. Al menos, una que supere los 6.000-6.500 mAh, como poco.

El cambio de la cámara principal a 200 megapíxeles me gusta mucho. Lo hace diferente. Pero se agradecería un teleobjetivo un pelín mejor, de unos 100 megapíxeles, para ofrecer una experiencia que casi supere en cámaras a su hermano mayor.

La parte trasera del vivo X300, con un color muy elegante. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del vivo X300

Cuando tuve la oportunidad de intentar probar el vivo X300 ni lo dudé. No es porque ya sabía de sus especificaciones desde que la compañía china los dio a conocer. Sino porque siempre te queda la espina de, ¿será el X300 Pro mucho mejor que el normal? Pero la duda está resulta y si has venido aquí a resolver la tuya, espero que te pueda ser de ayuda esta reseña.

Empecemos por el principio. Lo primero que salta a la vista es su tamaño. 6,31 pulgadas que lo convierten en un smartphone compacto, pero que esconde mucho más rendimiento de lo que parece en su interior.

En la parte delantera, se encuentra el panel LTPO 8T con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que alcanza de máximo los 4.500 nits. Lo que se traduce en una pantalla que es ideal para cualquier tipo de rendimiento, exigente o normal, en el día a día.

Otra de las buenas noticias es la cámara de vapor 4K que ha incorporado en una pantalla tan compacta como la del vivo X300. La he puesto a prueba después de haberlo usado con varios juegos y su temperatura es la idónea en todo momento.

El nuevo vivo X300. Sergio Coto / El HuffPost

Si hay algo que destaca en la nueva generación de los flagships de vivo son sus cámaras. Y ojo, porque me ha sorprendido, para bien. Hay que destacar que el X300 Pro incorpora tres sensores, una principal y un gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 200 megapíxeles.

Pero el que se crea que el X300 pierde mucho en sus cámaras, se equivoca. Lo he puesto a prueba en vídeo y fotografía. Su principal de 200 megapíxeles en colaboración con ZEISS y su gran angular y teleobjetivo de 50 megapíxeles rinden a la perfección para un móvil de su rango de precio. Igual sí le habría incluido un teleobjetivo un poco mayor, de al menos 100 megapíxeles. Pero entiendo que no se haga, ya que supondría hacer daño al modelo Pro.

En cuanto al procesador, lleva el mismo chip potente que su hermano mayor. El MediaTek Dimensity 9500 que he probado en varios dispositivos en los últimos meses y cada vez convence más por su gran rendimiento.

Igual lo que le sigue faltando y lo que hace perder puntos en la comparación con otros terminales es su batería. Es una pena que se recorte en Europa y que a España haya llegado con una autonomía de 5.360 mAh, cuando otras marcas superan con creces los 6.000-6.500 mAh.

La pregunta es la de siempre, ¿el tamaño importa? La clave puede estar en el precio. Cuesta unos 250 euros menos, en la actualidad, que el Pro. En concreto, 999 euros, con una configuración de 16GB + 512GB de RAM.

Me esperaba encontrar un flagship pequeño que perdía bastantes prestaciones con respecto al Pro, pero los obstáculos están para sortearlos y el vivo X300 tiene poco que envidiar a su hermano mayor. Diseño más compacto, no tan grande en mano, pero con rendimiento, cámaras y pantalla que están a la altura.