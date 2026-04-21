Amazon mueve ficha con una inversión multimillonaria en IA: hasta 25.000 millones en Anthropic y un acuerdo que apunta a 100.000 millones

Imagen de archivo del logotipo de Amazon en la fachada de uno de sus edificios.

La batalla por la inteligencia artificial acaba de dar otro salto de escala. Amazon ha anunciado una nueva inversión de al menos 5.000 millones de dólares en Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude, en un movimiento que no solo refuerza su alianza, sino que anticipa cifras mucho mayores a medio plazo.

Porque el acuerdo va más allá de una simple inyección de capital. Anthropic se compromete a gastar hasta 100.000 millones de dólares en Amazon Web Services durante la próxima década, lo que convierte esta operación en una de las más ambiciosas dentro del sector tecnológico actual.

Una alianza que no deja de crecer

La relación entre ambas compañías no es nueva. Amazon ya había invertido 8.000 millones en Anthropic, pero con este nuevo anuncio suma otros 5.000 millones adicionales y deja la puerta abierta a llegar hasta los 25.000 millones en el futuro, en función de ciertos hitos comerciales.

Esto sitúa la alianza en una dimensión completamente distinta, donde no solo se habla de financiación, sino de dependencia tecnológica a largo plazo. Anthropic utilizará la infraestructura de Amazon para entrenar y desplegar sus modelos, asegurando una capacidad de hasta 5 gigavatios, una cifra que refleja la magnitud de los recursos necesarios en esta nueva carrera.

El papel clave de los chips propios

Uno de los puntos centrales del acuerdo está en la tecnología que Amazon quiere impulsar. La compañía ha desarrollado sus propios chips para inteligencia artificial, conocidos como Trainium, junto a los procesadores Graviton, y busca posicionarlos como alternativa frente a otros gigantes del sector.

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha subrayado que estos chips están teniendo una fuerte demanda por su combinación de rendimiento y coste, y ha celebrado que Anthropic haya apostado por utilizarlos de forma sostenida en el tiempo.

En otras palabras, Amazon no solo invierte en inteligencia artificial: quiere ser la infraestructura sobre la que se construya.

La guerra de la IA se intensifica

Este movimiento se enmarca en una tendencia cada vez más evidente: los grandes actores tecnológicos están cerrando acuerdos millonarios y cada vez más interconectados para dominar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Amazon, de hecho, ya anunció en febrero una inversión histórica de 50.000 millones en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Este tipo de operaciones cruzadas muestran hasta qué punto la competencia se está convirtiendo también en colaboración estratégica.

Anthropic, en el centro de todas las miradas

Por su parte, Anthropic sigue ganando peso dentro del sector. Fundada por antiguos empleados de OpenAI, la compañía ha lanzado recientemente nuevas versiones de su modelo Claude, incluyendo sistemas avanzados como Mythos, restringido a grandes empresas por su potencial impacto en seguridad global.

Además, la empresa prepara su salida a bolsa, con una valoración estimada en torno a los 800.000 millones de dólares en rondas privadas, una cifra que la situaría entre las compañías tecnológicas más valiosas del mundo.

Sin embargo, su crecimiento no está exento de polémica. El Gobierno de Estados Unidos ha puesto el foco en sus tecnologías, llegando a considerarlas un riesgo para la seguridad nacional tras desacuerdos en contratos con el Departamento de Defensa.

Mucho más que una inversión

El acuerdo entre Amazon y Anthropic no es solo una operación financiera. Es una declaración de intenciones en una carrera donde lo que está en juego no es solo el negocio, sino el control de una tecnología que puede redefinir industrias enteras.

Con cifras que ya se mueven en decenas de miles de millones, la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. Una en la que cada movimiento cuenta.

Y en la que Amazon acaba de dar uno de los más importantes.