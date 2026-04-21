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Amazon mueve ficha con una inversión multimillonaria en IA: hasta 25.000 millones en Anthropic y un acuerdo que apunta a 100.000 millones
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Amazon mueve ficha con una inversión multimillonaria en IA: hasta 25.000 millones en Anthropic y un acuerdo que apunta a 100.000 millones

El gigante tecnológico refuerza su apuesta por la inteligencia artificial con Claude como pieza clave en una carrera cada vez más feroz.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo del logotipo de Amazon en la fachada de uno de sus edificios.
Imagen de archivo del logotipo de Amazon en la fachada de uno de sus edificios.Nathan Stirk/Getty Images

La batalla por la inteligencia artificial acaba de dar otro salto de escala. Amazon ha anunciado una nueva inversión de al menos 5.000 millones de dólares en Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude, en un movimiento que no solo refuerza su alianza, sino que anticipa cifras mucho mayores a medio plazo.

Porque el acuerdo va más allá de una simple inyección de capital. Anthropic se compromete a gastar hasta 100.000 millones de dólares en Amazon Web Services durante la próxima década, lo que convierte esta operación en una de las más ambiciosas dentro del sector tecnológico actual.

Una alianza que no deja de crecer

La relación entre ambas compañías no es nueva. Amazon ya había invertido 8.000 millones en Anthropic, pero con este nuevo anuncio suma otros 5.000 millones adicionales y deja la puerta abierta a llegar hasta los 25.000 millones en el futuro, en función de ciertos hitos comerciales.

Esto sitúa la alianza en una dimensión completamente distinta, donde no solo se habla de financiación, sino de dependencia tecnológica a largo plazo. Anthropic utilizará la infraestructura de Amazon para entrenar y desplegar sus modelos, asegurando una capacidad de hasta 5 gigavatios, una cifra que refleja la magnitud de los recursos necesarios en esta nueva carrera.

El papel clave de los chips propios

Uno de los puntos centrales del acuerdo está en la tecnología que Amazon quiere impulsar. La compañía ha desarrollado sus propios chips para inteligencia artificial, conocidos como Trainium, junto a los procesadores Graviton, y busca posicionarlos como alternativa frente a otros gigantes del sector.

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha subrayado que estos chips están teniendo una fuerte demanda por su combinación de rendimiento y coste, y ha celebrado que Anthropic haya apostado por utilizarlos de forma sostenida en el tiempo.

En otras palabras, Amazon no solo invierte en inteligencia artificial: quiere ser la infraestructura sobre la que se construya.

La guerra de la IA se intensifica

Este movimiento se enmarca en una tendencia cada vez más evidente: los grandes actores tecnológicos están cerrando acuerdos millonarios y cada vez más interconectados para dominar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Amazon, de hecho, ya anunció en febrero una inversión histórica de 50.000 millones en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Este tipo de operaciones cruzadas muestran hasta qué punto la competencia se está convirtiendo también en colaboración estratégica.

Anthropic, en el centro de todas las miradas

Por su parte, Anthropic sigue ganando peso dentro del sector. Fundada por antiguos empleados de OpenAI, la compañía ha lanzado recientemente nuevas versiones de su modelo Claude, incluyendo sistemas avanzados como Mythos, restringido a grandes empresas por su potencial impacto en seguridad global.

Además, la empresa prepara su salida a bolsa, con una valoración estimada en torno a los 800.000 millones de dólares en rondas privadas, una cifra que la situaría entre las compañías tecnológicas más valiosas del mundo.

Sin embargo, su crecimiento no está exento de polémica. El Gobierno de Estados Unidos ha puesto el foco en sus tecnologías, llegando a considerarlas un riesgo para la seguridad nacional tras desacuerdos en contratos con el Departamento de Defensa.

Mucho más que una inversión

El acuerdo entre Amazon y Anthropic no es solo una operación financiera. Es una declaración de intenciones en una carrera donde lo que está en juego no es solo el negocio, sino el control de una tecnología que puede redefinir industrias enteras.

Con cifras que ya se mueven en decenas de miles de millones, la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. Una en la que cada movimiento cuenta.

Y en la que Amazon acaba de dar uno de los más importantes.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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