Sora en el olvido: OpenAI pone fin a su generador de vídeo con IA y tira por tierra el acuerdo con Disney

Foto de archivo de Sora y, de fondo, el logo de Disney +.

Ni vivieron felices ni comieron perdices. Tres meses después del histórico acuerdo entre The Walt Disney Company y OpenAI, superando los más de 1.000 millones de dólares, el entendimiento se ha caído tras el inesperado cierre de Sora, la plataforma de creación de vídeo con IA de la compañía que lidera Sam Altman.

En un escueto tuit publicado por la firma en el perfil oficial de la plataforma en la red social X, ha anunciado la noticia. "Nos despedimos de la app Sora", ha señalado al inicio del mensaje.

"A todos los que crearon con Sora, la compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante", ha destacado la organización en el tuit.

Aunque falta conocer más detalles, desde el equipo de la plataforma de vídeo han señalado que "pronto compartiremos más información, incluyendo los plazos para la aplicación y la API, así como detalles sobre cómo conservar tu trabajo".

El negocio 'roto' del año

El cierre inesperado de Sora ha provocado un terremoto en las últimas horas. En parte, por el negocio del año que OpenAI y The Walt Disney Company habían acordado el pasado mes de diciembre.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando ambas compañías dieron a conocer un acuerdo en el que Disney se convertiría en "el primer socio importante de licencias de contenido en Sora".

De hecho, se trataba de un acuerdo de licencia de tres años, en el que The Walt Disney Company invertía unos 1.000 millones de dólares y, además, Sora podría generar vídeos cortos para redes sociales con más de 200 personajes animados de la franquicia.

"La innovación tecnológica ha moldeado continuamente la evolución del entretenimiento y ha traído consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo", explicó hace unos meses Robert A. Iger, director general (CEO) de The Walt Disney Company.

La intención de Disney no ha cambiado en absoluto, pero claro, cuando hay un cambio 'mínimo' como este, nótese la ironía, igual el acuerdo sale un poquito tocado. El anuncio del cierre de Sora provoca el fin de los planes con la popular empresa de entretenimiento.

El adiós de Disney

Si tú me dices adiós, lo dejo todo. Algo así es lo que debe haber pensado una compañía como The Walt Disney Company al ver, por un tuit, que OpenAI había decidido poner fin a Sora.

Desde Disney, un portavoz ha explicado al Hollywood Reporter que el fracaso con la plataforma de vídeo generativo de OpenAI pone fin a sus relaciones comerciales con la firma de Altman, pero no cierra la puerta a buscar un acuerdo con otro gigante de la IA.

"A medida que el incipiente campo de la IA avanza rápidamente, respetamos la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de vídeo y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos", ha detallado.

El mismo portavoz ha puesto en valor "la colaboración constructiva entre nuestros equipos y lo que hemos aprendido de ella". "Seguiremos colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans allí donde se encuentren, adoptando de forma responsable las nuevas tecnologías que respetan la propiedad intelectual y los derechos de los creadores", ha añadido.