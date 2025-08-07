La AEMET pone en alerta a 15 regiones: no sólo es el calor, son las tormentas secas

Unos trabajadores se refrescan en una fuente en Logroño, ante la ola de calor, el 6 de agosto en 2025.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decidido extender la alerta por ola de calor hasta el próximo martes 12 de agosto, alargando dos días más lo previsto inicialmente. Aunque el final de este episodio se esperaba para el domingo 10, los meteorólogos ya advertían de que la situación podría prolongarse durante toda la primera quincena de agosto. Y así va a ser. La segunda gran ola de calor del verano en España será más larga e intensa de lo previsto.

La Aemet mantiene sus avisos para este jueves en 15 comunidades autónomas, con grados que van del naranja (en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid) al amarillo (el resto: Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana).

A partir de este jueves 7, se espera un nuevo repunte generalizado del calor que se mantendrá el viernes 8, con máximas de 40 a 42 grados en zonas del nordeste peninsular y los valles del Miño, Tajo, Guadiana y Valle del Guadalquivir. Incluso el norte de Galicia y el País Vasco podrían experimentar valores inusualmente altos este fin de semana.

Aunque en los mapas es evidente que las "temperaturas máximas" son las principales causantes de los avisos del organismo oficial, también hay una alerta por tormentas secas en la cuenca del Genil-Granada, Guadix y Baza-Granada, el valle del Guadalquivir en Jaén, Jaén capital y sus montes. Se darán especialmente durante las tardes del jueves y viernes, indica la AEMET. Sólo en regiones como el Sistema Ibérico, Sierra Nevada y partes del Pirineo se esperan lluvias o aguaceros menores.

Las noches tropicales también se intensifican. En muchas zonas del centro, sur peninsular y litoral mediterráneo no se bajará de 23 a 25 grados y este patrón se extenderá hacia las depresiones del nordeste a partir del viernes. Aunque hay cierta incertidumbre para la próxima semana, el escenario más probable es que las temperaturas se mantengan anormalmente altas, especialmente en el sur y el este peninsular.

Este tipo de tormentas se caracterizan por generar descargas eléctricas sin lluvia, ya que la precipitación se evapora antes de tocar el suelo. Se trata de un fenómeno de alto riesgo porque puede ser detonante de incendios forestales debido a los reventones secos y las fuertes rachas de viento.

Granada, en cabeza

Granada ha sido escenario de la temperatura más alta registrada en España y Andalucía durante este miércoles. Ha tenido lugar en la estación de Granada Cartuja se han alcanzado 40,9 grados.

En concreto, la AEMET ha medido a las 15,10 horas 40,9 grados en Granada, récord en España, seguida de Almadén (Ciudad Real) con 40,6 grados. La tercera temperatura más alta en España y segunda de la comunidad también se ha registrado en Andalucía, en concreto, en Montoro (Córdoba) donde se han medido 40,5 grados.

En Granada, concretamente en la estación del aeropuerto, a las 17,10 horas se han registrado 40,3 grados. La provincia de Jaén ha sufrido el calor intensamente -cuarta por la temperatura más alta en la región- en la estación de Cazorla donde se han registrado 39,9 grados.

Julio, el tercero más cálido desde que hay registros

Además, hoy se ha sabido que mes de julio fue el tercero más cálido desde que hay registros, por detrás de los meses de julio de los dos años anteriores, según el boletín mensual que ha publicado el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) del programa espacial europeo, aunque la institución advirtió que ello no implica que el cambio climático se haya frenado.

La temperatura media del aire en superficie registrada en julio a nivel global fue de 16,68 ºC, 0,45 ºC por encima de la media del periodo de entre 1991 y 2020 y 1,25 ºC por encima de las estimaciones para el periodo preindustrial de 1850-1900.

Con esto, el mes pasado fue 0,27 ºC más fresco que julio de 2023, el julio más cálido nunca registrado, y 0,23 ºC más fresco que julio de 2024, el segundo más cálido hasta la fecha.

De los últimos 25 meses, el mes pasado fue tan solo el cuarto en el que la temperatura media global no superó en un 1,5 ºC los niveles preindustriales.

"Dos años después del julio más cálido registrado, la reciente racha de récords de temperatura globales ha pasado, por ahora. Pero esto no quiere decir que el cambio climático se haya detenido", declaró Carlo Buontempo, director de C3S.

Buontempo advirtió que los efectos del calentamiento global se siguen haciendo notar en fenómenos como el calor extremo y las catastróficas inundaciones registradas en julio.

"A no ser que estabilicemos rápidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, no solo deberíamos contar con nuevos récords de temperatura, sino también con un empeoramiento de los efectos y debemos prepararnos para ello", alertó.

En Europa, en concreto, el mes de julio fue el cuarto más cálido desde que hay registros, con temperaturas de 1,30 ºC por encima de los niveles de entre 1991 y 2020.

Las temperaturas más elevadas se midieron en la península escandinava, donde hubo olas de calor históricas en Suecia y en Finlandia, mientras que en el sudeste de Europa se produjeron numerosos incendios y en Turquía se registró un récord nacional de temperatura de 50,5 ºC.

Por el contrario, en Europa central, el oeste de Rusia y algunas partes de España, las temperaturas estuvieron por debajo de lo habitual.

Fuera de Europa, las temperaturas fueron más elevadas de lo normal en China y Japón y se quedaron por debajo de los niveles normales en parte de la Antártida, las Américas, la India, Australia y parte de África.

