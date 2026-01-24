La AEMET confirma que no va a ser un fin de semana fácil y llena el mapa de avisos por nevadas, viento y fuertes lluvias

El mapa de avisos de la AEMET para este sábado 24 de enero.

Fin de semana complicado en una buena parte de puntos en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva varios días avisando de que la borrasca Ingrid iba a causar un mayor impacto del que se pensaba, dejando fuertes precipitaciones y nevadas en el país.

El organismo público publicó este viernes un aviso especial por la detección de nevadas en cotas bajas y temporal marítimo que arrancaba este viernes y que se espera que siga vigente hasta este domingo.

Nevadas a partir de 300-400 metros en el noroeste peninsular.

Las nevadas se darán en forma de chubascos, pudiendo acumular espesores importantes en poco tiempo, dificultando la circulación por carretera.

Temporal marítimo muy importante en Galicia y comunidades cantábricas, con olas que superarán los 8 metros.

La AEMET también ha reclamado a los conductores que "el tráfico puede verse afectado por la nieve". "Si viajas, hazlo preparado. Sigue recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT)", ha aconsejado.

“El Atlántico está en modo activo"

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha ofrecido una breve entrevista en el canal 24 Horas en la que ha asegurado que "todavía en zonas del noroeste peninsular esperamos nevadas a lo largo de la jornada del sábado".

"Hay que seguir pendientes de la evolución del tráfico y también un factor importante a tener en cuenta, el temporal marítimo muy intenso”, ha señalado, en puntos de Galicia y las comunidades cantábricas.

Rubén del Campo ha reconocido que la "borrasca Ingrid dará sus últimos coletazos a lo largo de la madrugada de este domingo". "La cota de nieve subirá este domingo. Esas nevadas quedarán restringidas a áreas de montaña", ha avanzado.

Pero no será la última borrasca de enero. "El Atlántico está en modo activo. Vamos a seguir recibiendo borrascas con lluvia en la mayor parte de España, con temperaturas más altas que harán que la cota de nieve pueda subir", ha expuesto.

Un fin de semana pasado por agua, nieve y frío

Para aquellos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pensaba ir a la sierra a pasar el sábado, el 112 ha publicado un aviso, asegurando que "no es el mejor día para disfrutar de la sierra".

"Aviso amarillo por nevadas durante todo el día. Temperaturas muy bajas", ha señalado, aunque ha reiterado su advertencia a un usuario que preguntaba qué ocurría con aquellos que sabían de montaña.

"Mañana, en concreto, no es un buen día tampoco para expertos en montaña, Joaquín. Las condiciones van a ser muy malas, según todas las previsiones", han respondido desde el 112.

El mapa de España está lleno de avisos de la AEMET en la mayoría de comunidades autónomas, con avisos rojos en Galicia para este sábado. "Probables acumulaciones significativas de nieve en montañas y en zonas bajas de Galicia, ambas mesetas, Pirineos e Ibérica oriental. Rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y Mediterráneo sur, amplias zonas del tercio este peninsular, así como en el Cantábrico oriental por la tarde. Posibles precipitaciones fuertes en el área del Estrecho y chubascos fuertes con tormentas en el Mediterráneo", ha destacado.

Para este domingo, el organismo público ha avisado que la situación no cambia mucho. "Viento fuerte con rachas muy fuerte en los litorales del Mediterráneo sur y en el Cantábrico oriental. Rachas fuertes en las sierras del interior del arco Mediterráneo, Ibéricas y Valle del Ebro. Precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras de Cazorla, Segura y Grazalema", ha detallado.

Pese al fuerte temporal varias comunidades estarán en aviso amarillo y en aviso naranja estarán Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, el País Vasco y la ciudad autónoma de Melilla.