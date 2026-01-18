La AEMET mantiene a Cataluña en alerta y pronostica un fuerte temporal marítimo: "Es una levantada de libro"

Las precipitaciones mantienen activados en Cataluña los planes Inuncat y Neucat en fase de alerta, con lluvias que han dejado más de 100 litros por metro cuadrado y gruesos de nieve de hasta 80 centímetros, a la espera del fuerte temporal marítimo previsto para los próximos días.

"Estamos ante una levantada de libro. El lunes y el martes se podrán acumular más de 150 o 200 litros por metro cuadrado en la mitad este de Cataluña, en las comarcas de Girona", ha asegurado Santi Segalà, del Servicio Meteorológico de la Comunidad. También ha alertado que la nieve será protagonista en las próximas horas.

"De cara al lunes o el martes estamos muy pendientes de la mitad este de Cataluña, sobre todo en las comarcas de Girona, en el noroeste", asegura Segalá. También señala que el temporal marítimo asociado a este fenómeno que "impulsará vientos de largo recorrido que harán que haya oleaje de más de 2,5 metros en toda la costa catalana, especialmente en la mitad norte, Costa Central y Costa Brava, con olas de más de cuatro metros".

Fuertes lluvias durante el fin de semana

El agua acumulada entre el viernes por la tarde y esta mañana ha superado los 50 litros por metro cuadrado en gran parte del centro y el oeste de Cataluña, con más de 100 litros en áreas como el Baix Camp (Tarragona), Priorat (Tarragona) y la Vall Fosca (Lleida), según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña.

En cotas altas de la vertiente sur del Pirineo occidental se ha acumulado más de medio metro de nieve, con 80 centímetros en Boí (Lleida), y se espera para los próximos dos días acumulaciones de más de 40 centímetros por encima de 1.400 metros y más de 80 centímetros sobre 2.000 metros en el Pirineo oriental.

Los Bomberos han efectuado 268 servicios hasta las 12.00 horas de este domingo, la mayoría por árboles caídos y desprendimientos de tierras, mientras que el teléfono de emergencias ha recibido 536 llamadas por el temporal, con 24 avisos desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 21 desde Lleida y 20 desde Barcelona.

Este domingo hay ocho carreteras catalanas afectadas por las nevadas, entre ellas la BV-4024 en Coll de Pal (Barcelona), que permanece cortada, y la C-28 en el puerto de la Bonaigua (Lleida), en el que se requieren cadenas para circular.

La AEMET lanza un aviso especial

La AEMET ha lanzado este lunes un aviso especial en las redes sociales para las costas mediterráneas. La borrasca Harry, asegura la agencia de meteorología, "propiciará la llegada de vientos del este intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares".

El organismo alerta de olas de entre 4 y 6 metros y rachas de viento "muy fuertes". "Precipitaciones fuertes y muy persistentes en Cataluña, la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón, con nevadas copiosas a partir de 1.000 a 1.200 metros", ha ultimado.