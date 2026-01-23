Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mucha nieve, pero también olas y viento: el temporal Ingrid, en fotos
Autovía A6 en Lugo, este viernes. Las nevadas avanzan en Galicia con el paso de la borrasca Ingrid, con las zonas to sopló a 154,4 km/h en la estación de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo). EFE/Eliseo Trigo

Mucha nieve, pero también olas y viento: el temporal Ingrid, en fotos

La borrasca está provocando cortes de carreteras, aviso de posible desabastecimiento y suspensión de clases en distintos puntos del norte de España.

  Faro de Bocamar, AsturiasEl impacto de la borrasca Ingrid está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros.EFE
  O Cebreiro (Lugo)El número de incidencias por el mal tiempo provocado por la borrasca desde la pasada medianoche ha subido hasta las 264, ha informado el 112 Galicia.
EFE / ELISEO TRIGO
  Pedrazales de Sanabria (Zamora)Más de 1.100 camiones embolsados en las provincias de León y Zamora.EFE
  Autovía A6 en LugoEl viento ha llegado a soplar a 154,4 km/h en la estación de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo).EFE
  Carretera entre Baiona y A Guarda (Pontevedra)Las olas han llegado hasta la calzada.Alberto Sxenick / EFE
  A Mezquita (Ourense)MeteoGalicia activó el aviso naranja en todo el territorio provincial, vigente hasta la madrugada del sábado.EFE
  A Mezquita (Ourense)Otra estampa de la nieve en el municipio.EFE
  Pedrafita do Cebreiro (Lugo)La Xunta ha suspendido clases en gran parte de la provincia.Europa Press via Getty Images
  LeónNevada en las primeras horas de este viernes.Europa Press via Getty Images
