Venga, que quedan cinco días: la AEMET lanza alertas por la ola de calor en 14 comunidades

Una persona se refresca en una fuente de la Plaza del Castillo en Pamplona, el 7 de agosto de 2025.

Hasta 14 comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo de un episodio de ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles.

El aviso es además naranja (riesgo importante) en grandes áreas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rondar e incluso a superar los 40 grados.

En Canarias el aviso naranja se focaliza en el este, el sur, el oeste y las cumbres de Gran Canaria y en el este, el sur y el oeste de la isla de Tenerife, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha avisado de que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40 grados en algunos lugares, pero también de que las mínimas apenas bajarán de 30 en muchas zonas.

La alerta naranja por altas temperaturas se extiende por amplias zonas del interior peninsular y afecta hoy también al Pirineo oscense y navarro, además de a zonas del interior de la provincia de Pontevedra, en el entorno del río Miño.

Además de las alertas naranjas, hoy se van a activar avisos amarillos (riesgo) en muchas y grandes áreas de las mismas comunidades y en Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja, según los datos de la Aemet.

Las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil han subrayado la importancia, durante estos episodios de calor, de cuidar la salud, de prestar sobre todo atención a las personas vulnerables (mayores, niños, enfermos o embarazadas), a las que trabajan al aire libre, y de seguir las recomendaciones básicas ante el calor, entre ellas la de mantenerse hidratado o evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, además de extremar las precauciones para evitar los incendios forestales.

De los avisos meteorológicos previstos para hoy por las altas temperaturas se libra toda la fachada del litoral cantábrico y todo el litoral mediterráneo, excepto el poniente y la capital almeriense.

El mapa se completa hoy con avisos por tormentas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, según la información de la Aemet.

Las tormentas se desencadenarán por la tarde en muchos lugares de esas comunidades autónomas y pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

El ranking

La estación de Toledo registró 42,4 grados, la temperatura máxima más elevada el jueves, seguida de cerca de Almadén (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), ambas con 42,1 grados, ante el persistente episodio de ola de calor. Lo ha notificado este viernes, también, la AEMET, en su tabla diaria de temperaturas -máximas y mínimas- récord correspondientes a la jornada de ayer, la quinta que atravesó el país sometido a este episodio térmico.

La clasificación de máximas más elevadas del citado organismo ha revelado además que otros puntos muy castigados el jueves por el calor extremo fueron las estaciones de Montoro (Córdoba), con 41,9 grados, así como el Aeropuerto de Granada y la estación de Plasencia (Cáceres), donde los termómetros marcaron en ambas 41,7 grados.

Otros puntos del país donde se registraron también cotas asfixiantes fueron, según estos datos, Mérida (Badajoz), Candeleda (Ávila), Villarrobledo (Albacete) y Cazorla (Jaén), con máximas de 41,6 grados, 41,5, 41,4 y 41,3 grados, respectivamente.

En cuanto a la tabla de mínimas, la Aemet registró, por ejemplo, en la estación de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, 7,4 grados a las 06:50 horas (peninsular), 9,3 grados en Xinzo de Limia (Ourense) a las 08:00 horas, y 10,1 grados en Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora) también por la mañana.

Guía práctica para sobrevivir a la ola de calor que se extenderá hasta el domingo Las altas temperaturas que sufriremos toda la semana pueden perjudicar seriamente la salud e incluso poner en peligro la vida de los más vulnerables.