A Feijóo le pasa con León XIV lo peor que te puede pasar en un cumpleaños: repetir regalo

Pocas cosas hay más fatigosas que ir a un celebración con un regalo que se ha elegido cuidadosamente y pensando en los gustos del cumpleañero y que ya lo tenga. Esto es lo que le ha pasado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el papa León XIV, que no cumplía años pero casi.

Menos mal que el sumo pontífice no tiene que facturar maletas porque hubiese necesitado dos o tres más para guardar todos los regalos que se ha llevado de su visita a España, que no ha hecho más que empezar.

Además de los actos multitudinarios, el papa León XIV ha tenido varias reuniones en privado con líderes políticos españoles como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Feijóo.

Éste último, en ese encuentro, tuvo a bien regalarle al papa, como gran aficionado al tenis, una camiseta firmada por Rafa Nadal como "referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad".

Lo que probablemente no sabía ni Feijóo ni sus asesores es que León XIV ya tiene una camiseta firmada por el deportista español.

El 11 de febrero de 2026 el papa recibió a un grupo de 70 cardiólogos del hospital Ramón y Cajal de Madrid por el Día del Enfermo. Allí le dieron una camiseta firmada por Rafa Nadal que el tenista les había dado expresamente para él, tal y como se puede ver en la web de la Archidiócesis de Madrid.

"Le gusta mucho el tenis y tuvimos la fortuna de que Rafa Nadal nos dio una camiseta dedicada con mucho cariño para él. Le hizo mucha ilusión y me dijo qué bonito, y que algún día a ver si jugaba un partido, aquí en Roma o en Madrid", contó de ese día en la citada web el doctor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología.