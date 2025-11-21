Acude a un restaurante español en Polonia y sentencia al probar el pincho de tortilla y las patatas bravas 

Los creadores de contenido @sobrehiszpanski han publicado un vídeo de Jose, un joven español que está en Polonia y ha querido probar la comida de un restaurante español para verificar la autenticidad y si le sabe igual que en España.

"Estamos en Polonia en un restaurante que dice ser español, vamos a ver si es verdad", ha advertido al principio del vídeo, el cual se ha convertido en uno de los más visto del perfil de TikTok, con casi 60.000 visitas. Lo primero que ha probado ha sido la bebida del tinto de verano: "Está muy bueno, está bastante bueno, aprobado".

Sin embargo, la copa de vino tinto ya no le ha sabido lo mismo, pero no por el restaurante, sino porque el vino solo no le gusta. Las patatas bravas, típico aperitivo de España, le han llegado con las salsas aparte. El pincho de tortilla también venía acompañado con alioli: "Es un poco diferente el laminado de las patatas. No es como la de mi padre, pero aprobada".

"Las patatas bravas, estas sí, aprobadas con honor. Certificado español", ha expresado justo al final del vídeo. Los comentarios no han sido pocos y una de las más destacadas ha sido Christina Azpeleta: "Es el único país donde no he echado de menos la comida española, su gastronomía es bastante buena".

Otros no tuvieron una buena experiencia en algunos de los tantos restaurantes de comida española en Polonia: "Fue un desastre".

Son cada vez más los españoles que publican vídeos probando comida española en el extranjero, como ha sido el caso del popular creador de contenido y exjugador de E-Sports profesional Antonio Pino, conocido como Reven, quien ha probado la paella española en Japón y en Berlín. "Me sorprende que es mejor el restaurante español en Tokio que el restaurante español en Berlín", dijo en un vídeo de TikTok.