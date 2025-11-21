Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Acude a un restaurante español en Polonia y sentencia al probar el pincho de tortilla y las patatas bravas
Virales
Virales

Acude a un restaurante español en Polonia y sentencia al probar el pincho de tortilla y las patatas bravas 

Acumula más de 60.000 visitas.

Juan De Codina
Juan De Codina
Clientes probando croquetas y patatas bravas en un bar.
Clientes probando comida española en un bar en una imagen de archivo.JOSEP SURIA (Getty Images)

Los creadores de contenido @sobrehiszpanski han publicado un vídeo de Jose, un joven español que está en Polonia y ha querido probar la comida de un restaurante español para verificar la autenticidad y si le sabe igual que en España.

"Estamos en Polonia en un restaurante que dice ser español, vamos a ver si es verdad", ha advertido al principio del vídeo, el cual se ha convertido en uno de los más visto del perfil de TikTok, con casi 60.000 visitas. Lo primero que ha probado ha sido la bebida del tinto de verano: "Está muy bueno, está bastante bueno, aprobado".

Sin embargo, la copa de vino tinto ya no le ha sabido lo mismo, pero no por el restaurante, sino porque el vino solo no le gusta. Las patatas bravas, típico aperitivo de España, le han llegado con las salsas aparte. El pincho de tortilla también venía acompañado con alioli: "Es un poco diferente el laminado de las patatas. No es como la de mi padre, pero aprobada".

"Las patatas bravas, estas sí, aprobadas con honor. Certificado español", ha expresado justo al final del vídeo. Los comentarios no han sido pocos y una de las más destacadas ha sido Christina Azpeleta: "Es el único país donde no he echado de menos la comida española, su gastronomía es bastante buena".

Otros no tuvieron una buena experiencia en algunos de los tantos restaurantes de comida española en Polonia: "Fue un desastre". 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Son cada vez más los españoles que publican vídeos probando comida española en el extranjero, como ha sido el caso del popular creador de contenido y exjugador de E-Sports profesional Antonio Pino, conocido como Reven, quien ha probado la paella española en Japón y en Berlín. "Me sorprende que es mejor el restaurante español en Tokio que el restaurante español en Berlín", dijo en un vídeo de TikTok.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 