Antón Losada arrasa al explicar en un minuto lo del ático de Ayuso y le pide "seguir el consejo del inmortal Maradona con las drogas"

La polémica persigue a Isabel Díaz Ayuso, que ha visto como en 24 horas le ha caído un chaparrón encima. Mientras Madrid sufre el peor incendio de su historia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que dar explicaciones por la compra de un ático de lujo en el barrio de Chamberí.

Si el miércoles saltaba la noticia, el jueves propia Comunidad de Madrid ha anunciado que va a vender ese y otros inmuebles para destinar las ganancias a "la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio".

También el miércoles en rueda de prensa, Ayuso dijo que todo era una "campaña de desprestigio" contra ella: "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo".

Un "problema" con los áticos

"Ayuso tiene un problema con los áticos. No, no os riáis, esto es un tema serio. Es como tener un problema con el chocolate, con la luz naranja, o con las luces de Navidad, como Abel Caballero que ya las está poniendo", ha comentado desde la playa.

Ha añadido Losada que a Ayuso "se le caen los áticos de los bolsillos" y que se tropieza con ellos: "Recordad: que si vivía en uno, que si no, que si lo compró el fiscalista para hacerle un favor, que si ahora pagamos un alquiler de 5.000 euros".

Y qué pasa con este ático ahora de 200 metros de terraza que Losada ha definido como de "primera necesidad" como si fuese un hospital o una escuela. Todo porque decían desde la Comunidad que iba a ser usado como oficinas mientras durasen las obras de la sede de la Puerta del Sol.

"Isabel, es el momento de admitir que tenemos un problema con los áticos y el primer problema es reconocerlo y luego seguir el consejo del inmortal Maradona con las drogas: si te ofrecen un ático simplemente di no", ha sentenciado.