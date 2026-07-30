Manu Sánchez se entera en directo de la venta del ático de Ayuso y no se corta un pelo: "Te han pillado con el carrito del helao'"

Giro inesperado en los acontecimientos. La Comunidad de Madrid ha decidido salir al paso de la polémica generada por la compra de un ático de lujo en Chamberí y, 24 horas después de que se supiese de la existencia de este inmueble, ha decidido ponerlo a la venta.

Con la venta de este y de otros pisos pretenden recaudar dinero —unos 20 millones de euros— para "la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio". Así lo ha avanzado este jueves Planifica Madrid, la empresa pública que gestiona el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional y que hace apenas tres meses y medio había adquirido la vivienda por un precio todavía desconocido, según reveló el diario El País.

En rueda de prensa, Ayuso comentó que todo era una "campaña de desprestigio" contra ella: "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo".

La ironía de Manu Sánchez

El cómico Manu Sánchez se ha enterado casi en directo de la noticia y no ha tenido reparos en expresar lo que piensa de este sainete: "Ahora mismo estoy muy preocupado porque ahora, ¿dónde se van a reunir?".

"Lo tenían para las reuniones y ahora se ponen a venderlo todo, ¿dónde se van a reunir estas criaturas ahora? Me parece que esta huida hacia delante lo que hace es darle un tinte todavía más sospechoso a que te acaban de coger con el ice cream carry, el carrito del helao, y como te han pillado con todos los helados ahora toca p'alante y con su puntito, permítamelo, de populismo y demagogia de todo lo que yo saque de los helaos del carrito del helao para la lucha contra incendios", ha dicho el cómico, provocando las risas de Javier Ruiz.

Para Sánchez, "suena todo raro" y "extraño": "Decían que era para reunirse. 500 metros de piso, con 200 metros de terraza... sería para reunirse pero ahí se tenía que vivir del carajo. Era una pena que el viernes a las dos de la tarde lo cerraran como oficina y no lo aprovechara nadie hasta el lunes".

El cómico ha reconocido que se ha enterado en directo de la noticia y a él le suena "sospechoso": "Estamos enterándonos cómo de real era ese decreto ley que hacía posible que fuera vivienda para presidentes y expresidentes y cómo no había uso para oficina. Esto ahora de lo vendo todo me lo hace más sospechoso. Parece que tendrá buena venta. Qué le gusta un ático a esta gente, ¿nunca han comprado un bajo?".