Ester Expósito estalla contra los que quieren dañar su relación con Mbappé y lanza una advertencia: "No todo vale y me veo obligada a poner aquí el límite"

Ester Expósito tiene muchos motivos para sonreír. Se ha consolidado como actriz tanto nacional, como internacionalmente, y mantiene una relación con el futbolista Kylian Mbappé, con el que las cosas parecen ir a las mil maravillas.

Sin embargo, no todo son alegrías para la pareja debido a que han tenido que enfrentarse a polémicas y a críticas prácticamente desde que en marzo de 2026 se supo que estaban juntos.

Ya no se calla

Tanto es así que la propia actriz, que cuando le pregunta la prensa suele decir que prefiere no hablar de su vida privada, ha llegado tan al límite que ha terminado estallando a través de las redes sociales, donde ha publicado un comunicado.

Ester Expósito y Kylian Mbappé en París YEHI

"En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy", ha señalado Ester Expósito.

"Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", ha añadido la intérprete, que ha sido víctima de falsos rumores de infidelidad y que ha sido atacada por su romance con Mbappé. Y ha acabado tan harta, que ha dicho basta.

"No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", ha finalizado Ester Expósito, que se ha cansado de hacer la vista gorda y quiere ir contra los que están tratando de ensuciar su imagen y crear problemas en su relación con el futbolista. De este modo, va a ir contra todos los que han tratado de hacerle daño a ella, a Kylian Mbappé y a la consolidada relación que mantienen desde hace unos meses.