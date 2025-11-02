Antonio Maestre se acuerda 35 días después de esta escena de Feijóo y Mazón: los 'me gusta', por miles

Foto del pasado 28 de septiembre. Carlos Mazón firmando la 'Declaración de la Región de Murcia', junto a Alberto Núñez Feijóo.

Mucho se está hablando en las últimas horas del futuro del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras las críticas y los gritos que recibió el pasado miércoles durante el homenaje de Estado a las víctimas por la DANA en Valencia.

Este mismo sábado, algunos compañeros de partido cree que "tiene que anunciar que ya no será el candidato" y, desde RTVE, aseguraron que fuentes del entorno del PP de Valencia habían asegurado que los presidentes de varias diputaciones y el secretario general de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, van a pedir a la dirección nacional que Vicent Mompó sea presidente del partido y próximo candidato.

Fuentes del entorno del todavía presidente de la Generalitat Valenciana han asegurado a El HuffPost que "no ha tomado todavía ninguna decisión", aunque se encuentra en una especie de periodo de reflexión.

El futuro de Mazón pende de un hilo y efecto de ello es su ausencia en el próximo Comité Ejecutivo Nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este lunes con sus barones y fuentes de Génova apuntan que "plantarse en Madrid solo agravaría la crisis".

Mientras aumenta la tensión dentro del PP y en las personas cercanas a Mazón en el partido, y se rumorea con una hipotética dimisión del presidente valenciano, el periodista Antonio Maestre ha recuperado una escena muy concreta que se produjo hace sólo 35 días.

A la par que algunos miembros del PP valenciano reclaman que sea Vicent Mompó el próximo candidato de los populares en los comicios autonómicos, Maestre ha recuperado la complicidad entre Feijóo y Mazón durante la firma de la llamada 'Declaración de la Región de Murcia'.

En la escena, de tan solo 13 segundos, se puede ver al líder del PP aplaudiendo, dando la mano y abrazando al líder valenciano. "Esto es del 28 de septiembre. Del puto 28 de septiembre", ha señalado, en un tuit que suma más de 2.000 me gusta.