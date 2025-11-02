Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antonio Maestre se acuerda 35 días después de esta escena de Feijóo y Mazón: los 'me gusta', por miles
Virales

Virales

Antonio Maestre se acuerda 35 días después de esta escena de Feijóo y Mazón: los 'me gusta', por miles

Sólo ha necesitado dos frases.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto del pasado 28 de septiembre. Carlos Mazón firmando la 'Declaración de la Región de Murcia', junto a Alberto Núñez Feijóo.Europa Press via Getty Images

Mucho se está hablando en las últimas horas del futuro del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras las críticas y los gritos que recibió el pasado miércoles durante el homenaje de Estado a las víctimas por la DANA en Valencia.  

Este mismo sábado, algunos compañeros de partido cree que "tiene que anunciar que ya no será el candidato" y, desde RTVE, aseguraron que fuentes del entorno del PP de Valencia habían asegurado que los presidentes de varias diputaciones y el secretario general de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, van a pedir a la dirección nacional que Vicent Mompó sea presidente del partido y próximo candidato.

Fuentes del entorno del todavía presidente de la Generalitat Valenciana han asegurado a El HuffPost que "no ha tomado todavía ninguna decisión", aunque se encuentra en una especie de periodo de reflexión.

El futuro de Mazón pende de un hilo y efecto de ello es su ausencia en el próximo Comité Ejecutivo Nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este lunes con sus barones y fuentes de Génova apuntan que "plantarse en Madrid solo agravaría la crisis".

Mientras aumenta la tensión dentro del PP y en las personas cercanas a Mazón en el partido, y se rumorea con una hipotética dimisión del presidente valenciano, el periodista Antonio Maestre ha recuperado una escena muy concreta que se produjo hace sólo 35 días.

A la par que algunos miembros del PP valenciano reclaman que sea Vicent Mompó el próximo candidato de los populares en los comicios autonómicos, Maestre ha recuperado la complicidad entre Feijóo y Mazón durante la firma de la llamada 'Declaración de la Región de Murcia'. 

En la escena, de tan solo 13 segundos, se puede ver al líder del PP aplaudiendo, dando la mano y abrazando al líder valenciano. "Esto es del 28 de septiembre. Del puto 28 de septiembre", ha señalado, en un tuit que suma más de 2.000 me gusta.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 