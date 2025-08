Antonio Maestre desvela que su "sospecha" sobre el currículum de uno del PP era "incorrecta" y agradece la respuesta

El periodista y escritor Antonio Maestre es uno de los profesionales en la punta de lanza de las investigaciones sobre los currículums y titulaciones que está de plena actualidad tras los casos de varios políticos que han sido pillados mintiendo sobre estos o modificándolos respecto a anteriores versiones que han ido adelgazando con el paso de los días. Y el reguero de informaciones que ha acorralado a figuras del PP, PSOE o Vox, provocando sonadas dimisiones como la de la popular Noelia Núñez o la del socialista José María Ángel.

El periodista en medios como La Marea o 'laSexta' venía de publicar informaciones sobre el caso de Pedro Rollán, quien representa la cuarta autoridad del Estado como presidente del Senado, recuperando lo que había venido presentando como formación en distintas etapas políticas. Con inicio como alcalde de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. No obstante, este miércoles, Antonio Maestre ha desvelado en su cuenta oficial de X que en el trabajo periodístico puede ocurrir lo contrario.

Maestre ha dejado una breve lección sobre los entresijos de la profesión periodística y en la que además deja entrever un claro agradecimiento al equipo de prensa de un integrante del Partido Popular.

Maestre: "Mi sospecha era incorrecta y ya no seguiré con el tema"

El periodista ha comenzado explicando que "tenía información sobre otro cargo del PP al respecto de su titulación" y que, por tanto, "pues me he puesto en contacto con su departamento de prensa y me han facilitado una copia del título". Maestre destaca esa atención y respuesta por parte del gabinete, remarcando que "a veces es todo muy fácil". Cabe destacar que, lógicamente, en ningún momento ha revelado la identidad de dicho integrante del Partido Popular.

En esa línea, Maestre ha reconocido que les ha trasladado al equipo de prensa que no hay nada más que investigar y que eso se merece un agradecimiento -además del reconocimiento a su forma de proceder, implícito en la propia publicación en X-: "Les he agradecido su respuesta, les he comentado que mi sospecha era incorrecta y ya no seguiré con el tema. Él sí tiene el título y como lo tiene me lo ha facilitado y ya no hay más que hablar".