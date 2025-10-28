Calcula lo que ha invertido España en su educación: en las montañas de Andorra va a resonar durante días

Andorra vuelve a estar de moda. Como los pantalones campana o el chocolate de Dubai, cada cierto tiempo el país vecino —con permiso de Francia— vuelve a ser noticia en España porque un creador de contenido decirle irse a vivir allí para pagar menos impuestos.

La última en ser noticia por su mudanza ha sido Cocina con Coqui, que ha perdido cientos de miles de seguidores por cambiar de país de residencia cuando las cosas le han empezado a ir económicamente bien, según denuncian sus ahora exseguidores.

Según datos del ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 había 28.384 españoles viviendo en Andorra y muchos de ellos son conocidos: streamers como The Grefg, El Rubius, WillyRex y alguno más forman parte del paisaje andorrano desde hace unos años.

Como siempre que ocurre algo así se abre el debate de la insolidaridad porque la mayoría de ellos han estado muchos años viviendo en España y disfrutando de sus servicios públicos y ahora que empiezan a ingresar más dinero deciden irse a otro país donde se pagan menos impuestos.

Pero, ¿cuánto ha pagado España por ellos?

La influencer Requete 23 ha hecho un vídeo que está siendo muy aplaudido donde explica cuánto le debe —ella y muchos más— al Estado español por haberla formado en centros públicos.

En primaria, unos 36.000 por los seis años que dura; en la ESO, que son cuatro años, a 7.000 euros por alumno, unos 28.000 euros. Los dos años de bachillerato, a 7.500 por año, 15.000.

Después, ella decidió estudiar un Grado en una universidad pública, que dura cuatro años, que habrían costado unos 27.000 euros. "Para finalizar, hice un máster en una pública de un año, esto sería unos 6.500 euros. El Estado, además, durante el bachillerato, el grado y el máster me dio una beca para financiar lo relacionado con los gastos".

Por lo que, durante toda su educación, tanto primaria como secundaria, el Estado habría pagado por ella unos 112.000 euros "sin tener en cuenta el gasto en Sanidad": "Por lo tanto, la mayoría no podríamos sufragar el precio que tiene la educación y por suerte vamos devolviendo con los impuestos que pagamos. Así que, gracias a todos".