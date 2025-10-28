Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Calcula lo que ha invertido España en su educación: en las montañas de Andorra va a resonar durante días
Virales

Virales

Calcula lo que ha invertido España en su educación: en las montañas de Andorra va a resonar durante días

Andorra vuelve a estar de moda tras la mudanza de Cocina con Coqui. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Requete 23 en un vídeoRequete 23

Andorra vuelve a estar de moda. Como los pantalones campana o el chocolate de Dubai, cada cierto tiempo el país vecino —con permiso de Francia— vuelve a ser noticia en España porque un creador de contenido decirle irse a vivir allí para pagar menos impuestos. 

La última en ser noticia por su mudanza ha sido Cocina con Coqui, que ha perdido cientos de miles de seguidores por cambiar de país de residencia cuando las cosas le han empezado a ir económicamente bien, según denuncian sus ahora exseguidores. 

Según datos del ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 había 28.384 españoles viviendo en Andorra y muchos de ellos son conocidos: streamers como The Grefg, El Rubius, WillyRex y alguno más forman parte del paisaje andorrano desde hace unos años. 

Como siempre que ocurre algo así se abre el debate de la insolidaridad porque la mayoría de ellos han estado muchos años viviendo en España y disfrutando de sus servicios públicos y ahora que empiezan a ingresar más dinero deciden irse a otro país donde se pagan menos impuestos. 

Pero, ¿cuánto ha pagado España por ellos?

La influencer Requete 23 ha hecho un vídeo que está siendo muy aplaudido donde explica cuánto le debe —ella y muchos más— al Estado español por haberla formado en centros públicos. 

En primaria, unos 36.000 por los seis años que dura; en la ESO, que son cuatro años, a 7.000 euros por alumno, unos 28.000 euros. Los dos años de bachillerato, a 7.500 por año, 15.000. 

Después, ella decidió estudiar un Grado en una universidad pública, que dura cuatro años, que habrían costado unos 27.000 euros. "Para finalizar, hice un máster en una pública de un año, esto sería unos 6.500 euros. El Estado, además, durante el bachillerato, el grado y el máster me dio una beca para financiar lo relacionado con los gastos". 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Por lo que, durante toda su educación, tanto primaria como secundaria, el Estado habría pagado por ella unos 112.000 euros "sin tener en cuenta el gasto en Sanidad": "Por lo tanto, la mayoría no podríamos sufragar el precio que tiene la educación y por suerte vamos devolviendo con los impuestos que pagamos. Así que, gracias a todos". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco