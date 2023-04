Chicote se pasa el juego con su respuesta a este mensaje que le dejaron en Instagram

El chef Alberto Chicote ha dado una respuesta muy en su estilo a una de esas cuentas de Instagram que se dedican a hacer 'spam' en los comentarios de las publicaciones de famosos o de influencers.

En esta ocasión ha ocurrido a raíz de una foto que el cocinero ha subido a esa red social. Chicote había subido una instantánea de uno de los platos de su restaurante, Omeraki.

"El Chawan Mushi con atún y calabaza, porra antequerana y toro. En @restauranteomeraki arrancamos los menús a lo grande", había escrito Chicote junto a la imagen.

Entre las reacciones está la del popular chef Paco Roncero: "Pero qué pintaza tiene ese plato!!.

Pero la reacción a la que ha respondido Chicote era bien distinta: "Cumplo mi promesa porque hoy es mi cumpleaños... así que... puedes ver mis vídeos gratis".

El cocinero, muy en su estilo, ha replicado: "Pues vete a soplar las velas y deja de molestar".

No es la primera vez que Chicote da una respuesta de ese estilo a un comentario así. En una ocasión, otra de esas cuentas le dijo: "Play with me (Juega conmigo)". Junto a un corazón y una piruleta.

La respuesta de Chicote ha sido memorable: “Píllate la Play Station”.